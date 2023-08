Pilze im Rasen: So wirst Du sie los

Die Pilze, die auf dem Rasen auftauchen, sind in der Regel den Gruppen "Hutpilze" oder "Bovist" zuzuordnen. Als Pilzgeflechte breiten sie sich unter der Erde aus und sprießen dann an die Erdoberfläche.

Pilze im Rasen sind für viele Gartenfreunde ein unschöner Anblick. Haben sich die Pilzsporen einmal in der Erde eingenistet, so dauert es nicht lange, bis sie sich großflächig ausbreiten. Vor allem nach einem kräftigen Regentag solltest Du wachsam sein. Denn die durchnässte Erde begünstigt das Wachstum der sogenannten "Schwammerl".

Pilze im Rasen breiten sich oft unbemerkt schnell aus. © 123RF/18600061493

Pilze entziehen dem Rasen Nährstoffe und Wasser. Die Grashalme werden somit in ihrem Wachstum beeinträchtigt. Doch in der Regel richten schwammartige Pilze keinen großen Schaden an. Viel mehr sind solche Pilze ein Zeichen dafür, dass der Rasen bereits ein Problem in seiner Bodenqualität hat.

Bei den Pilzen im Rasen handelt es sich nicht immer um Giftpilze, jedoch sind diese dennoch oftmals ungenießbar und stoßen einen übel riechenden Geruch aus. Dennoch kommt es vor, dass Haustiere davon essen. Auch Kinder könnten unwissend ungenießbare Rasenpilze essen. Deshalb ist es besser die Pilze zu entfernen.

Um den Pilzbefall im Rasen wirksam zu bekämpfen, solltest Du zunächst dessen Ursache herausfinden.