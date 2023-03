Rasen kalken: Wann und wie ist es richtig?

Den Rasen zu kalken beugt der Übersäuerung des Bodens vor. © 123RF/welcomia

Rasen besteht aus Gras und jeder Grashalm ist ein eigenständiges Lebewesen. Wie auch wir Menschen benötigt Rasen Nährstoffe, um wachsen und gedeihen zu können. Auch ein optimaler pH-Wert ist für Rasen wichtig, um gesund und vital zu sein.

Sobald wir Menschen übersäuern, der pH-Wert also niedriger als 7,35 ist, regieren wir mit Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Konzentrationsstörungen. So in etwa müssen wir uns das auch beim Rasen in unserem Garten vorstellen: Liegt eine Übersäuerung des Bodens vor, wird der Rasen müde und antriebslos. Folglich sieht er ungesund aus und büßt an Kraft ein.

Den Rasen zu kalken kann dabei helfen, die Übersäuerung zu beheben und ihn widerstandsfähiger gegen Schädlinge werden zu lassen.

Ein weiterer Nebeneffekt: Der gekalkte Rasen erstrahlt schon bald wieder in einem satten, gesunden Grün.

Übrigens: Auf der Themenseite Gartenpflege findest Du noch weitere Tipps für Dein grünes Zuhause.