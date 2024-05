Rasen mulchen - Ist der Rasen die Arbeit wert?

Dieses Vorgehen spart Arbeit, Zeit und Geld, denn es wird gemäht, Schnittgut entsorgt und gedüngt in einem Schritt.

Eine pflegende Tätigkeit ist das Rasenmulchen, bei dem zerhäckseltes Gras einfach auf dem Boden liegen gelassen wird. Beim Aufbringen organischen Materials beziehungsweise kleiner Pflanzenteile auf dem Boden als schützende oberste Schicht handelt es sich um einen ökologischen Kreislauf. Nährstoffe aus diesem Material gelangen wieder in den Boden.

Die richtige Rasenpflege kann sehr aufwendig sein. Wer sich die Gartensaison über an einem ästhetischen Rasen erfreuen möchte, sollte sich jedoch entsprechend der Standort-, Boden- und Wetterbedingungen um seinen Rasen kümmern.

In der Gartensaison von Frühling bis Herbst sollte der Rasen regelmäßig gemulcht werden. Wann das am besten ist, richtet sich nach dem richtigen Zeitpunkt zum Rasenmähen .

Das Mulchen ist an sich etwas zeitaufwendiger als das Mähen, denn mulchen sollte man in kürzeren Abständen, sodass der Rasenschnitt nicht verklumpt. Dafür wird das Gras nicht so kurz geschnitten wie beim Mähen.

Generell sollte mindestens einmal pro Woche, also etwa alle sieben bis acht Tage, gemulcht werden. In starken Wachstumsphasen wie im Mai auch zweimal pro Woche.

Das häufige und regelmäßige Mulchmähen hat den Vorteil, dass Unkraut ständig gekürzt wird und daher nicht gedeihen kann. Beim Rasenmulchen trotz Unkraut ist daher wichtig, dass es in kurzen Abständen geschieht.

Passiert das nicht, haben die Unkräuter die Möglichkeit, Blüten und Samen zu bilden und sie beim nächsten Mähen zu verteilen.