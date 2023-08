Hexenringe loswerden: Tipps gegen die Rasenkrankheit

Was Hexenringe über den Gesundheitszustand des Rasens aussagen und ob sie Gefahren darstellen klären wir hier ebenfalls.

In diesem Artikel geht es darum, Hexenringe loszuwerden.

Hexenringe oder auch Feenringe hören sich erstmal aufregend an, sind aber eher lästig. Selbst wer mystische, natürliche Gewächse im Garten mag, wird langfristig kein Fan dieses Gartenspektakels.

Hexenringe sind halbe oder ganze Ringe aus Pilzen auf Rasen- oder Waldflächen - am besten erkennbar sind sie durch klassische Hutpilze in auffällig runder Aufstellung.

Die langfristige Lösung des Problems ist ein regelmäßiges Pflegeprogramm. Die korrekte und gewissenhafte Pflege hilft also Hexenringe zu entfernen, aber auch anderen Rasenkrankheiten vorzubeugen.

An der Pflege und Nährstoffzufuhr führt also kein Weg vorbei, wenn man einen gesunden und gepflegten Rasen haben möchte. Wichtig ist dabei, ausgewogen zu düngen, damit der pH-Wert im Toleranzbereich bleibt.

Aus Fortpflanzungsgründen wachsen auf diesem Ring nun die Fruchtkörper in Form von Hutpilzen oder anderen Pilzarten - sichtbar an der Oberfläche.

Sind die Nährstoffe aufgebraucht, zieht sich der Organismus aus dem Zentrum zurück und das Pilzgeflecht wird zu einem Ring, denn am Rand reichen die Nährstoffe vorerst aus.

Diese Ringe bilden sich durch Pilzgeflechte im Boden, bekannt als Myzel. Dazu muss man wissen, dass Pilze Organismen mit vielen winzig kleinen Zellen sind. Sie sind meist nur unter dem Mikroskop zu erkennen und ernähren sich von der Umgebung. Wenn ein Pilz also einen geeigneten Ort gefunden hat, breitet er sich aus. Ringsherum - daher kommt die Kreisform - bildet er das Myzel, welches mehrere Meter im Durchmesser erreichen kann. Über die Pilzfäden des Myzels transportiert der Pilz seine Nährstoffe.

Pilze sind per se nichts Schlimmes und sogar essenziell für den Boden und den Garten. Sie zersetzen nämlich alles Organische und bringen so Nährstoffe zurück in den Boden - neue Pflanzen können wachsen.

Fehlt es dem Rasen allerdings an Nährstoffen, fängt der Pilz an die Fruchtkörper sprießen zu lassen. Das wird meistens ausgelöst durch eine mangelhafte Rasenpflege. Sind nämlich ausreichend Nährstoffe im Boden, bleibt der Pilz auch unter der Erde. Werden die Nährstoffe knapp, kann sich einen Hexenring mit Fruchtkörpern bilden.

Wenn man so will, sind Hexenringe also nur ein Zeichen der Natur, dass mehr Pflege notwendig ist. Wichtig: Das bedeutet aber nicht, dass jeder Pilz der im Garten oder Wald auftaucht, direkt auf einen Nährstoffmangel hinweist.

Vereinzelte Pilze sind für den Rasen harmlos und verschwinden von selbst nach wenigen Tagen oder Wochen, können aber auch einfach abgemäht werden.