Trockener und verbrannter Rasen: So dämmst Du die braunen Stellen ein

Verbrannter Rasen entsteht im Sommer oft durch die extreme Trockenheit. Wer also seinen Rasen nicht ausreichend pflegt, der steht schnell in einer trockenen Steppe. Wie Du vorbeugen, aber auch den braunen Rasen behandeln kannst, das erfährst Du hier.

Damit ein Garten den heißen Sommer gut übersteht und was man tun kann, wenn Rasen bereits einer staubigen Wüstenlandschaft gleicht, das offenbart dieser Beitrag im Anschluss.

2. Nachsäen: Nachdem die Erde gelockert wurde, können nun neue Grassamen auf der Erde verteilt werden. Am besten entscheidet man sich für eine robuste Rasensorte, die nicht so stark auf Wetterextreme reagiert.

Tipp: Beim Wässern kommt es auch auf die richtige Tageszeit an. Die wichtigsten Infos dazu gibt's im folgenden Artikel:

In der Regel erholt sich verbrannter Rasen in nur wenigen Wochen. Bereits nach 14 Tagen sieht man bei den meisten Rasensorten schon eine deutliche Veränderung und ein reges Wachstum der grünen Stängel. Nach weiteren zwei Wochen sind kleinere Stellen häufig schon wieder ganz bewachsen.

Der Grund für die schnelle Erholung ist, dass die Wurzeln noch intakt sind. Werden diese also wieder mit Wasser und den richtigen Nährstoffen versorgt, stecken sie all ihre Energie in das Wachstum und schon bald sprießt es wieder.

Werden die Wurzeln allerdings durch starke Verbrennung, zum Beispiel durch Feuer, vernichtet, dann erholt sich der Rasen häufig nur sehr langsam. In dem Fall ist es sinnvoll mit frischer Erde, neuen Samen und etwas Dünger nachzuhelfen.