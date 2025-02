So darf man eine Hecke auf dem Privatgrundstück entfernen

Aus unterschiedlichsten Gründen will oder sollte man vereinzelt eine Hecke entfernen. Auf dem Privatgrundstück gibt es dabei keine speziellen Vorschriften, oder? Was dringend beachtet werden muss und wie man vorgeht, erfährst Du nun.

Da es sich dabei nicht um einen einfachen Pflegeschnitt handelt und man das Gehölz komplett entwurzeln muss, kann man die Reihe an Sträuchern oder Gebüschen professionell entfernen lassen.

Aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) darf man allerdings nicht jederzeit Bäume und Hecken entfernen. Einzuhalten ist nämlich eine gesetzlich vorgeschriebene Schonzeit, in der größere und unnötige Schnitte verboten sind.

Ausnahmen, für die man auf Antrag beim Naturschutzamt eine Sondergenehmigung erhält, sind die Vorbereitungen auf größere Bauvorhaben sowie Krankheiten oder irreversible Schäden am Gehölz.

Bei diesen Monaten handelt es sich nämlich um die Brutzeit von Vögeln. Um die Tiere nicht in ihrer Lebensstätte zu belästigen, sind lediglich leichte Pflegeschnitte erlaubt.

Auch eine an ein anliegendes Nachbargrundstück grenzende Hecke kann ohne Erlaubnis des Nachbarn entfernt werden, sofern das Gehölz nur auf dem eigenen Grundstück wächst. Dazu darf also kein Stamm die Grundstücksgrenze überschreiten.

Will man die Hecken im Garten loswerden, benötigt man angemessene Schutzkleidung sowie die entsprechenden Geräte.

1. Schritt Äste schneiden: Schneide die Äste und Zweige der Hecke mit einer Heckenschere, Akku-Astsäge oder gegebenenfalls einem Hochentaster bis auf den Stamm zurück. Empfohlen ist es dabei, sich systematisch vom Boden aus hochzuarbeiten. Das Gehölz ist dann besser handhabbar und zugänglich.

2. Schritt Stamm sägen: Durchsäge den Stamm anschließend mit einer Garten- oder Kettensäge. Empfohlen wird oft, den Stamm etwa auf eine Höhe von 1,30 bis 1,50 Meter zu kürzen, denn so lässt sich der Stamm im Anschluss hervorragend als Hebel benutzen, um den Wurzelballen zu lockern.

3. Schritt Wurzeln freilegen: Lege nun die oberen Wurzeln frei, indem Du mit Grabegabel oder Spaten um den Stamm herumstichst. Sind Hauptwurzeln sichtbar, durchtrenne sie und bewege den Stamm in alle Richtungen hin und her, um den Wurzelballen zu hebeln. Dadurch werden weitere Wurzeln durchtrennt und man kann die Pflanze samt Wurzelballen gegebenenfalls herausheben.

Ein praktisches Werkzeug kann dabei auch eine Seilwinde sein. Alternativ kann eine Wurzelfräse den Stamm und die Wurzeln direkt in der Erde zerhäckseln. In diesem Fall ist eine Neuanpflanzung an dieser Stelle jedoch nicht mehr möglich.

Bei alten und tiefen Wurzeln kann jedoch auch ein kleiner Bagger ratsam sein.