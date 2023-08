10 Tipps für einen pflegeleichten Garten

Gärtnern will gelernt sein: TAG24 hat praktische Tipps und Tricks für einen pflegeleichten Garten zusammengestellt. Ob Anfänger oder Gartenprofi, hier kommen die 10 Antworten auf Deine Fragen.

An die Harke, fertig, los!

Einen Garten pflegeleicht zu gestalten, ist besonders für Anfänger gar nicht so einfach. Bevor man sich frisch ans Werk macht, sollte auf jeden Fall eine gründliche Planung erfolgen. Welche Blumen sollen in Deinem Garten blühen? Möchte man lieber echten oder Kunstrasen? Braucht es wirklich eine üppige Gartenhecke als Sichtschutz?

Planung beim Gärtnern ist das A und O. Und so sollte man sich zunächst fragen, welchen Zweck der Garten erfüllen soll. Möchtest Du Gemüse und Obst anbauen, Blumenbeete pflanzen, Dich gestalterisch austoben oder einfach nur im Grünen relaxen?

Echter Rasen muss während des Heranzüchtens alle zwei Wochen gestutzt werden. Zudem erfordert ein herkömmlicher englischer Rasen in den folgenden Jahren auch immer wieder nervige Mäharbeiten. Um dem zu entgehen, lohnt es sich auf Kunstrasen zu setzen. Dieser ist pflegeleichter und muss weder gemäht noch bewässert werden.

Alternativ kann man auch Boden-und Steinplatten im eigenen Garten verlegen. Dies bietet sich vor allem in Bereichen an, in welchen Gartenmobiliar einziehen soll oder für befestigte Wege.