Alte Fahrradreifen entsorgen: So unkompliziert ist es

Aber was passiert mit dem alten?

Das eine oder andere Loch im Schlauch kann man mit wenigen Handgriffen flicken. Kommt es jedoch ständig zu Platten und sind die Reifen alt und porös, ist die Zeit gekommen und ein neuer Reifen muss her.

Von dort geht es in die Müllverbrennungsanlage, wo die Reifen im Ganzen verbrannt werden.

Möchte man einen alten Fahrradreifen entsorgen, kann man das ganz unkompliziert im Restmüll machen. Einfacher und günstiger als in der schwarzen Tonne vor dem Haus geht es kaum.

Übrigens: Unzulässig ist dagegen die Entsorgung der alten Fahrradreifen in der gelben Tonne oder im gelben Sack. Dabei kann es passieren, dass die Tonne von der Müllabfuhr gefüllt stehengelassen wird.

Mit dem Blick auf Nachhaltigkeit lohnt sich seit einigen Jahren auch der Weg zum Händler, denn nicht nur Schläuche aus Butylkautschuk, sondern auch Reifen aus einer Menge schwer trennbarer Bestandteile lassen sich zerteilen und recyceln, anstatt zu verbrennen und ressourcenaufwendig neu zu produzieren.

Fahrradreifen und -schläuche aller Marken können dafür im teilnehmenden Fahrradladen abgegeben und dann gesammelt von Schwalbe energie- und ressourcenschonend recycelt werden.

Die alten Fahrradreifen werden in Gummigranulat, Stahl und Gewebe zerkleinert und thermochemisch in kostbare Sekundärrohstoffe wie Pyrolysekoks (rCB), Pyrolyseöl und Prozessgas umgewandelt. Das rCB wird dann beispielsweise in neuen Schwalbe-Produkten verwendet.

Dabei soll zudem 80 Prozent CO₂ eingespart werden.