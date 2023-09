Badewanne reinigen: So wird sie wieder strahlend sauber

Umso schmutziger eine Badewanne auf Dauer wird, desto weniger groß ist in aller Regel die Lust auf ein wohltuendes Bad darin. Wenn man aber auf die richtigen Hausmittel setzt, kann man eine Badewanne reinigen und die Wohlfühloase problemlos wieder zum Glänzen bringen - ganz ohne Schrubben.

TAG24 verrät, welche Hausmittel sich am besten für die Reinigung einer Badewanne eignen und wie man sie anwendet.

Um Kalkablagerungen, Hautfette und Reste von Seife, Badezusätzen oder Ölen zu beseitigen, sollte man eine Badewanne reinigen und so wieder auf Hochglanz bringen.

In einer Badewanne bleiben nämlich nach jedem Baden oder Duschen Rückstände zurück, wodurch sich der Wannenboden irgendwann überhaupt nicht mehr glatt, sondern stumpf und unangenehm anfühlt.

2. Schritt: Je nachdem wie schmutzig die Wanne ist, wirft man ein oder zwei Spülmaschinentabs in das Wasser und lässt sie ein paar Stunden wirken.

1. Schritt: Etwas Wasser in die Badewanne einlassen.

2. Schritt: Am darauffolgenden Tag verteilt und verreibt man es mit einem weichen Schwamm oder einem Mikrofasertuch vorsichtig in der ganzen Wanne.

1. Schritt: Ein oder zwei Päckchen Backpulver in der noch feuchten Badewanne verstreuen und über Nacht einwirken lassen.

Das beliebte Hausmittel Backpulver kann man wunderbar einsetzen, wenn man eine schmutzige Badewanne reinigen muss. So klappt's:

1. Schritt: Haushaltsessig mit einem Mikrofasertuch oder einem weichen Schwamm gut in der Wanne verteilen und vor allem verkalkte Stellen damit einreiben.

3. Schritt: Die Badewanne mit kaltem Wasser ausspülen und so von gelöstem Schmutz und allen Putzrückständen befreien.

Man kann diese Vorgehensweise übrigens auch mit Spülmittel anstelle von Waschmittel umsetzen, was vor allem bei leichteren Verschmutzungen sinnvoll sein kann.

3. Schritt: Den Inhalt am Folgetag aus der Badewanne herauslassen und sie gründlich ausspülen.

Wer seine Badewanne mit Klarspüler reinigen will, sollte dabei nicht auf Klarspüler allein setzen. Er kann aber helfen, die Wanne nach einer Putz-Aktion länger sauber zu halten.

Wenn man die Badewanne inklusive Armaturen nach dem Reinigen mit Klarspüler behandelt, bleibt Schmutz in Zukunft nicht mehr so gut haften, weil Wasser abperlt. Den Klarspüler verteilt man dabei am besten mit einer Sprühflasche oder einem Mikrofasertuch.