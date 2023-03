Fugen reinigen: Ob in Bad oder Küche - so werden sie wieder sauber

Die Fugen zu reinigen ist einfacher als man denkt. Welche Hausmittel sich am besten für die Fugenreinigung eignen, erfährst Du in diesem Ratgeber.

Da Essigessenz konzentrierter als Essig ist, beträgt hier das Mischverhältnis Wasser zu Essig drei zu eins. Für die Anwendung füllt man das Gemisch am besten in einen Zerstäuber.

Um die Fugen zu reinigen, bietet sich auch Alkohol oder Nagellackentferner an. Die Inhaltsstoffe im Nagellackentferner wie zum Beispiel Aceton und Ethylacetat sind auch bei Schimmelbefall wirksam. Reinigungsalkohol wie Isopropylalkohol gibt es in der Apotheke.

Bevor man das Mittel zur Fugenreinigung anwendet, sollte man es an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. So kann man sichergehen, dass an den Fugen keine Verfärbungen oder Schäden entstehen.

Bei großflächigem Schimmelbefall dringt der Schimmel tief in das Silikon ein. In diesem Fall sollte man die Silikonfugen komplett entfernen und erneuern.

Bodenfliesen gibt es in Bad, Küche, aber auch manchmal in Flur und Wohnzimmer. Wer also mehrere Fugen an den Bodenfliesen reinigen möchte, hat mit einer Zahnbürste gut zu tun. Komfortabler ist die Reinigung der Bodenfliesen mit einem Dampfreiniger, mit dem man die Verschmutzungen in den Fugen einfach absaugt. Vorteilhaft ist dabei, dass man kein chemisches Putzmittel zugeben muss.

Die Reinigung erfolgt allein durch Wasserdampf. Dampfreiniger lösen selbst die hartnäckigsten Verschmutzungen und beseitigen einen großen Teil der Keime und Bakterien. Preislich liegen Dampfreiniger zwischen 60 und 200 Euro.