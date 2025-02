Durchblick trotz Eiseskälte: Darf man Fenster bei Frost putzen?

Schmutz landet vor allem bei nassen und kalten Bedingungen gern mal an den Fensterscheiben - insbesondere an Straßen.

Man muss auch bei eisiger Kälte nicht auf saubere Fenster verzichten. Man kann sie bei Temperaturen von bis zu vier Grad Celsius problemlos putzen.

In der kalten Jahreszeit sollte man Fenster mittags putzen, weil es dann in der Regel am wärmsten ist. Pralle Sonneneinstrahlung ist jedoch nicht gut. Das Putzwasser würde so schnell trocknen, dass Schlieren entstehen.

Mit den richtigen Voraussetzungen kann man Fenster sogar bei noch niedrigeren Temperaturen reinigen.

Unter vier Grad ist Frostschutz nötig, weil Putzwasser bei bestimmten Bedingungen wie Wind an der kalten Scheibe gefrieren kann - auch bei Temperaturen zwischen vier und null Grad.