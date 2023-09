Klettverschluss reinigen: 6 Tipps für festen Halt

Wenn viele kleine Fusseln in einem Klettverschluss festhängen, dann wäre es extrem mühsam jeden einzelnen Fussel mit den Fingernägeln herauszuholen. Deutlich besser klappt das mit Klebestreifen.

Am besten schneidet man Klebeband so zu, dass die Stücke ideal auf die Größe des Klettverschlusses passen. Dann braucht man das Klebeband nur noch fest darauf drücken und wieder abziehen. Dabei bleiben Fusseln und Co. am Klebestreifen hängen. Diesen Vorgang wiederholt man mehrmals, bis der gröbste Schmutz beseitigt ist.

Diese Methode eignet sich vor allem, um lose Fremdkörper, die nicht zu tief drin stecken, aus dem Klettverschluss zu bekommen.