Wie man Sandwichmaker reinigen kann: Weg mit der Käsekruste

Käsekruste und Brotkrümel lassen den geliebten Sandwichtoaster total unappetitlich aussehen? Dann sollte man wissen, wie man einen Sandwichmaker reinigen kann - am besten schnell und einfach.

Gerade der schmelzende und teilweise zerfließende Käse macht Snacks aus dem Sandwichtoaster für viele so attraktiv. Blöd nur, dass er nicht selten als schmutziger Rückstand im Gerät kleben bleibt.

Idealerweise putzt man den Sandwichmaker circa eine halbe Stunde, nachdem er genutzt wurde. So ist er nicht mehr zu heiß, um ihn anzufassen, aber noch so warm, dass er sich leichter säubern lässt.

So schnell und einfach lässt sich ein Kühlschrank abtauen: Ein Trick, der begeistert!

So muss man Toaster reinigen, um Krümel und Co. effektiv zu beseitigen

Tipp: Wenn man einen Sandwichtoaster reinigen will, der nicht gerade benutzt wurde, schaltet man ihn vor der Putz-Aktion kurz ein - für etwa 20 bis 30 Sekunden. Durch die Wärme löst sich der Schmutz besser.

Auch Backpulver kann als bekannter Haushaltshelfer bei schmutzigen Sandwichmakern helfen. Man rührt es dafür mit Wasser zu einer Paste an, verteilt diese mit einem Lappen auf dem Gerät und lässt sie einwirken.

Damit auch die hartnäckigsten Käsereste, Fettflecken und Co. verschwinden, lohnt sich z. B. der Einsatz von Essig, wovon man allerdings nicht zu viel verwenden sollte. Es reicht ein Gemisch von Essig und Wasser im Verhältnis 1:10, mit dem man dann einen weichen Lappen tränkt.

Beim Wegwischen von Essensresten und Co. gilt generell: nicht zu stark reiben und drücken und nicht zu viel Feuchtigkeit zulassen. Ansonsten kann es zu Schäden der Beschichtung oder der Elektronik kommen.

Vor allem ist es wichtig, keine Mittel zu verwenden, mit denen man die Antihaftbeschichtung des Sandwichmakers zerkratzen würde - also kein Metallbesteck, keine harten Bürsten und keine rauen Schwämme.

Wer seinen Sandwichmaker richtig reinigen will, sollte dabei einige leichtsinnige Fehler vermeiden.

Wenn man gar keine Lust mehr hat, einen Sandwichmaker reinigen zu müssen, dann sollte man auf Backpapier setzen. Man knickt es einfach in der Mitte und legt es so in das Gerät, dass beim Zuklappen die obere und die untere Platte durch das Backpapier geschützt sind.

So ist das leckere Sandwich beim Zubereiten komplett von Backpapier umgeben. Zerfließender Käse und andere Essensreste kommen also gar nicht in Kontakt mit dem Sandwichmaker.

Das Backpapier kann je nach Verschmutzung entweder weggeschmissen oder noch einmal benutzt werden. Mögliche Reste kann man abkratzen - z. B. mit einem Messer.