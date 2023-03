Tastatur reinigen: Überlebt sie den Gang in die Spülmaschine?

Egal, ob für die Arbeit, das geliebte Gaming oder einfach nur, um am PC im Internet zu surfen: Die Tastatur ist für viele Menschen kaum noch aus dem Alltag wegzudenken. Damit sie aber auch funktionstüchtig bleibt und nicht eklig klebrig wird, sollte man seine Tastatur reinigen. Ob das etwa ganz einfach in der Spülmaschine klappt?

Klar ist, dass Tastaturen nicht als Ganzes in den Geschirrspüler dürfen - so einfach ist es also nicht. Schließlich würde der Spülgang die Elektronik beschädigen. Will man aber immerhin das Gehäuse mithilfe der Spülmaschine auf Vordermann bringen, müsste man vorher die elektronischen Teile ausbauen. Dieses Vorhaben sollte man allerdings nur in Angriff nehmen, wenn man sich damit auskennt.

Wenn man lieber die Finger davon lässt, kann man bei PC-Tastaturen oftmals wenigstens die einzelnen Tasten im Geschirrspüler säubern lassen. Bei in Laptops verbauten Varianten klappt das leider nicht.