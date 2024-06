7 Gründe, warum Hunde im Schlaf zucken

Viele Hunde zucken im Schlaf, aber warum? © 123RF/niserin

Hunde ruhen viele Stunden am Tag - rund 16 Stunden täglich liegen sie entspannt da und relaxen. Der Hundeschlaf ist an sich deutlich leichter als der von Menschen, aber auch Hunde erreichen eine tiefe Schlafphase. In dieser Phase kann es zu Zuckungen kommen, die sogar von Winseln oder Jaulen des Hundes begleitet werden.

Schnell geht man davon aus, dass die Fellnase nur träumt und malt sich idyllische Traumszenarien des Hundes aus: ausgelassenes Rennen über grüne Felder, das spaßige Toben mit anderen Hunden oder eine süße Hundedame bzw. ein hübscher Hundemann, der das Herz des pelzigen Schatzes erwärmt. Tatsächlich sprechen Hundeexperten sich dahingehend aus, dass Zuckungen während des Hundeschlafs oft mit intensiven Traumphasen begründet sind.

Neben dieser völlig normalen und harmlosen Ursache, warum ein Hund im Schlaf zuckt, gibt es allerdings auch weitere Möglichkeiten für sein Schlafverhalten. Hunde können ebenfalls Stress, Krankheiten oder einfache Muskelentspannung im Schlaf äußern - wichtig ist, Alarmzeichen schnell zu erkennen und zügig zu handeln, wenn nötig.

In diesem Artikel erfahrt Ihr sieben mögliche Ursachen für Zuckungen im Hundeschlaf, vier Anzeichen, wann diese besorgniserregend sein können und vier Verhaltensweisen, die Eurem Hund zu einem gesünderen Schlaf und Leben verhelfen können.