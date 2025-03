Deine Katze macht einen Buckel? Das sind die Gründe

Wer einen Stubentiger hat, wird sicherlich schon mal gesehen haben, wie die Katze einen Buckel macht, also ihren Rücken krümmt. Was lustig aussieht, kann teils bedenkliche Gründe haben.

Je nach Situation kann der Katzenbuckel eine unterschiedliche Bedeutung haben. In jedem Fall sendet die Katze mit dieser Körpersprache eine Botschaft an ihre Umgebung.

Warum macht eine Katze einen Buckel beim Laufen, Streicheln oder Spielen? Gar nicht so leicht zu beantworten, weil dieses Katzenverhalten in total unterschiedlichen Punkten begründet sein kann.

Katzen, die Angst haben oder gestresst sind, nehmen eine Schutz- oder Verteidigungshaltung ein. Verängstigte Katzen erkennt man am aufgeplusterten Fell, an geweiteten Pupillen, an einem angehobenen Schwanz und eben an einem Katzenbuckel.

Scheint es so, als mache die Katze einen Buckel aus Angst, dann sollte man sie nicht bedrängen.