Dann darf man Kaninchenbabys anfassen

Übrigens: Wildkaninchen werden nackt und blind in unterirdischen Bauten geboren. Dass man in eine Situation kommt, in der man ein Kaninchenbaby anfasst, ist daher eher unwahrscheinlich.

Dennoch sollte man sie nie anfassen, denn ein fremder Geruch und das Verstoßen von jungen Wildkaninchen ist für sie gefährlicher als für Haustiere.

Findet man trotzdem ein hilfsbedürftiges, nacktes Tier außerhalb des Baus, beispielsweise wenn eine Verletzung oder Krankheit erkennbar oder die Mutter verstorben ist, sollte man stattdessen die Wildtierhilfe kontaktieren.