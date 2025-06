So liebt Dein Wellensittich das Baden - Ein nützlicher Bade-Guide

Wellensittiche baden liebend gern - ob im Wassernapf, unter der Dusche oder in einem feinen Sprühnebel. Erfahre in diesem Ratgeber, wie oft, wie sanft und womit man einem gefiederten Freund ein echtes Wellness-Erlebnis bietet - ganz ohne Stress.

Baden ist für viele Wellensittiche ein echtes Wohlfühlritual. Wie kleine Naturgeister genießen sie feinen Sprühregen oder plätschern neugierig in flachen Wasserstellen.

Schalen und Näpfe eignen sich für Wellis gut zum Baden. © 123RF/vitador

#1 Badeschale bereitstellen

Eine flache Schale oder Schüssel gefüllt mit lauwarmem Wasser weckt oft das Interesse neugieriger Wellis. Wichtig ist dabei, dass die Badeschale einen rutschfesten Stand bietet und das Wasser so flach ist, dass die Vögel sicher darin stehen können.

#2 Sprühflasche verwenden

Feiner Sprühnebel aus der Flasche, der an leichten Regen in freier Natur erinnert, ist besonders bei handzahmen, zutraulichen Wellensittichen beliebt. Es wird lediglich eine handelsübliche Blumenspritze benötigt, deren Verwendung allein für die Tiere vorbehalten ist. Beim Besprühen muss außerdem darauf geachtet werden, niemals direkt in die Augen zu treffen.

#3 Freiwilliges Duschen unter dem Wasserstrahl

Einige Wellensittiche haben nichts gegen feinen Wassernebel aus der Dusche. Dabei ist allerdings besonders wichtig, dass das Wasser nicht heiß oder zu kalt ist und keine starken Strahlen bzw. zu viel Druck hat.

#4 Baden wie in der Natur

Es gibt Vögel, die ungern in reines Wasser gehen. Um sie dennoch zu einem Bad zu animieren, kann man frisches, gewaschenes Grünzeug ins Wasser legen. Hierfür eignen sich vor allem etwas Möhrengrün, Basilikum oder ein paar Salatblätter.

Eher ungeeignet sind die im Handel angebotenen speziellen Badehäuschen für Wellensittiche. Sie sind häufig zu schmal, um die Flügel ausbreiten zu können und überdacht, wovor sich mancher Vogel scheut.