Darf man Meerschweinchen baden? Tipps und Infos

In der Regel kümmern sich die possierlichen Nager selbst um die Fellpflege. Ihre Augen sondern dafür ein Sekret ab, welches sie mit ihren Pfoten im Fell verteilen. Für gewöhnlich reicht diese Art der Reinigung bzw. Pflege völlig aus.

Nach ärztlicher Anordnung kann ein Wasserbad für Meerschweinchen sinnvoll sein. © 123RF/victorflowerfly

In bestimmten Situationen ist es durchaus angebracht, sein Meerschweinchen zu baden. Insbesondere dann, wenn gesundheitliche Probleme auftreten und es ärztlich angeordnet wird.

Folgende Erkrankungen bzw. Symptome können ein Meerschweinbad erforderlich machen:

Magen-Darm-Infekt mit Durchfall

Blasenentzündung

Parasitenbefall

Pilzerkrankung

größere Verfilzungen und Verklebungen des Fells

beweglich stark eingeschränkte Tiere.

In den genannten Situationen können beispielsweise Kot und/oder Urin am Hinterteil kleben bleiben und zudem das Fell so stark verfilzen, dass der Nager menschliche Unterstützung bei der Pflege benötigt.