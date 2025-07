Weil er Teil der Familie ist: Hamster und Urlaub richtig planen

Der Urlaub naht - Zeit abzuschalten und neue Orte zu entdecken. Doch wer einen Hamster besitzt, fragt sich, wie und wo er am besten bleibt, während man weg ist. Da die Tiere sensibel auf Veränderungen reagieren, ist eine gute Planung für den Hamster im Urlaub unerlässlich.

In diesem Ratgeber sind alle Möglichkeiten zusammengefasst, wie die Betreuung des Hamsters in der Abwesenheit von Frauchen und Herrchen sichergestellt werden kann.

Eine gute Planung, wie man seinen Hamster während des Urlaubs sicher und stressfrei unterbringt, ist daher sehr wichtig. Eine spontane Lösung in letzter Minute ist selten eine gute Idee.

Schon das Herausheben aus dem Gehege, ein Ortswechsel in eine ungewohnte Umgebung oder Temperaturschwankungen nehmen die niedlichen Nager oft als belastend wahr und können sich negativ auf ihr Wohlbefinden auswirken.

Den Hamster während des Urlaubs einfach zu Hause zu lassen, klingt zunächst praktisch. Schließlich bleibt der Nager in seiner gewohnten Umgebung und aufwändiges Hin- und Hertransportieren entfällt. Allerdings gibt es vor der Abreise einiges zu beachten.

Hamster alleine halten oder in der Gruppe - Was ist artgerecht?

Bei dieser Lösung kann ein Hamster sowohl in den eigenen vier Wänden als auch bei der Urlaubsvertretung untergebracht werden, sofern die fremde Wohnung alle erforderlichen Bedingungen erfüllt.

Idealerweise findet die Übergabe persönlich statt, wobei vor allem wichtige Utensilien gezeigt und auf typische Verhaltensmuster des Hamsters eingegangen werden sollte. So kann die betreuende Person eventuelle Abweichungen besser erkennen.

Im besten Fall hat die Person bereits Erfahrung in der Hamsterhaltung. Dennoch ist es ratsam, eine klare Anleitung sowie Checkliste bezüglich täglicher und wöchentlicher Aufgaben zu übergeben.

Je nach Region, Saison und beanspruchter Leistungen kostet die Versorgung des Hamsters in einer Tierpension etwa zehn Euro pro Tag.

Tipp: Bei einem vereinbarten Probetreffen kann man die Einrichtung genauer unter die Lupe nehmen. Wird der Hamster z. B. artgerecht untergebracht - getrennt von anderen Tieren, in einem ruhigen Raum ohne Lärm- und Lichtstress?

Findet man in seinem Bekanntenkreis keine zuverlässige Person, die sich um den Hamster kümmern kann, ist eine professionelle Tierbetreuung eine sehr gute Alternative. Vielerorts gibt es mittlerweile Tierpensionen oder spezialisierte Tiersitter, die sich auch mit Kleintieren wie Hamstern auskennen.

Den Hamster mit in den Urlaub nehmen - geht das? © 123RF/liudmilachernetska

Die Vorstellung, den geliebten Hamster einfach mit in den Urlaub zu nehmen, mag zwar interessant klingen, ist in der Praxis jedoch nur in sehr seltenen Fällen sinnvoll oder artgerecht.

Fragen wie diese müssen vorab geklärt werden:

Sind in der Urlaubsunterkunft Haustiere erlaubt?

Gibt es Vorschriften zur Anreise mit Hamster?

Kann er vor Ort artgerecht untergebracht werden oder muss das eigene Gehege mit?

Müssen (vor allem bei Auslandsaufenthalt) bestimmte Einreisebestimmungen wie z. B. Gesundheitsnachweise oder Quarantänepflichten berücksichtigt werden?

Kann man den Transport des Hamsters möglichst stressfrei realisieren?

Entsprechen die klimatischen Bedingungen vor Ort den Bedürfnissen des Hamsters?

Ungeeignet ist die Mitnahme des empfindlichen Nagers, wenn lange Autofahrten, Zug- oder Flugreisen und ständige Ortswechsel bzw. Rundreisen geplant sind. Auch starke Hitze oder andere Tiere in der Urlaubsregion sprechen gegen eine Auszeit mit Hamster.