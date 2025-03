Fußpflege bei Meerschweinchen - Tipps und Infos zum Krallen schneiden

So wie die Finger- und Fußnägel beim Menschen wachsen auch die Krallen bei Meerschweinchen immer wieder nach. Fehlt ihnen die Möglichkeit, sie auf natürliche Weise abzuwetzen, muss der Mensch nachhelfen. Was es beim Schneiden der Meerschweinchen-Krallen zu beachten gibt, erfährst Du in diesem Beitrag.

Meerschweinchen müssen alle paar Wochen ihre Krallen gestutzt bekommen. © 123RF/rodimovpavel

Normalerweise nutzen in freier Natur lebende Meerschweinchen ihre Krallen beim Wühlen und Buddeln sowie Laufen auf der Erde, Steinen, Gräsern und sonstigem Untergrund ab.

Tiere in Außenhaltung bekommen das je nach Bodenbeschaffenheit teilweise noch selbständig in den Griff, bei reiner Wohnungshaltung ist hingegen der Mensch gefragt. Hier muss der Besitzer oder die Besitzerin seinen Meerschweinchen die Krallen schneiden - und zwar regelmäßig.

Zu lange Krallen können sich nämlich einrollen bzw. krümmen, was Fehlstellungen der Füße und folglich meist Einschränkungen bezüglich der Bewegungsfreiheit nach sich zieht. Oder aber die Nägel brechen ab, werden eingeklemmt oder reißen ein, was zu Verletzungen führen kann, die mitunter sehr schmerzhaft für die niedlichen Nager sind.

Es ist also relativ egal, ob Deine Meerschweinchen in einem Außengehege oder in der Wohnung leben, ihre Krallen sollten in regelmäßigen Abständen auf deren Länge kontrolliert und gegebenenfalls geschnitten werden.