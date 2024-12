Meerschweinchen popcornen - Sind die Luftsprünge normal oder bedenklich?

Meerschweinchen sind nicht gerade dafür bekannt, gut klettern oder über Hindernisse springen zu können. Aufgrund ihrer kurzen Beine sind ihre Möglichkeiten dafür schlichtweg begrenzt. Dennoch kann man häufig beobachten, wie sie aus dem Nichts in die Höhe springen. Das wird bei Meerschweinchen popcornen genannt. Was es damit auf sich hat, verrät dieser Beitrag.

Was hat es zu bedeuten, wenn Meerschweinchen popcornen? © Unsplash/Alex Gbadamosi

Meerschweinchen legen manchmal recht merkwürdige, zum Teil sehr lustig aussehende Verhaltensweisen an den Tag. Dann ist die Frage vieler Halter und Halterinnen, ob das normal ist oder doch eher ungewöhnlich, eventuell sogar besorgniserregend, durchaus berechtigt.

Was bedeutet es, wenn sie beispielsweise ganz plötzlich in die Luft springen? Haben sich die Tiere gerade vor etwas erschreckt?

Soviel vorweg: Umgangssprachlich sagt man in Kennerkreisen dazu, dass die Meerschweinchen popcornen. Die Luftsprünge der Nager erinnern in ihrer Art und Weise tatsächlich an aufpoppendes, platzendes Popcorn. Daher passt die Bezeichnung perfekt zu diesem Verhalten.

Was genau hinter dem Umherhüpfen der Meerschweinchen steckt, wird nun im Folgenden erklärt.