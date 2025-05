Artgerechte Ernährung: Was fressen Wellensittiche wirklich?

Eine gesunde, abwechslungsreiche und vor allem artgerechte Ernährung trägt viel zum Wohlbefinden und zur Fitness der kleinen, geselligen Wellensittiche bei. Um ihnen einen optimalen Speiseplan zu erstellen, sollte man daher wissen, was gut für sie ist. Doch was fressen Wellensittiche denn genau?

Für in Gefangenschaft bzw. Haustierhaltung lebende Wellensittiche kann ein Überangebot oder gar ungeeignetes Futter gesundheitliche Probleme nach sich ziehen. Deshalb sollten jeder Besitzer und jede Besitzerin wissen, was Wellensittiche fressen dürfen und was nicht.

Das liegt unter anderem am Verhalten ihrer wilden Vorfahren. Die frei lebenden Vögel fressen nämlich zeitweise so viel, wie sie nur können. Damit versuchen sie, etwaige Hungerperioden bei knappem Nahrungsangebot auszugleichen.

Hinweis: In einigen Küchenkräutern sind ätherische Öle enthalten, in anderen Gift- oder Bitterstoffe. Sie können unter anderem reizend wirken oder Durchfall verursachen. Daher sollten sie nur sehr sparsam gefüttert werden.

Kolbenhirse kann einfach am Käfig befestigt werden. © 123rf/nikirov

Tipp #1 - Empfohlene Tagesration

Gesunde Wellensittiche, die sich frei bewegen und viel umherfliegen, fressen meist genau so viel, wie sie gerade benötigen. Während weniger ausgelastete Vögel manchmal einfach aus purer Langeweile zu fressen beginnen. Ein Überangebot an Nahrung sollte daher unbedingt vermieden werden.

Je nach Gesundheitszustand und Alter des Wellensittichs beträgt die empfohlene Menge Körnerfutter etwa eineinhalb bis zwei Teelöffel pro Tag. Ergänzend werden etwa zweimal täglich frisches Grünfutter, Obst und Gemüse gereicht. Die Frischkost sollte immer nur in kleinen Portionen bereitgestellt werden.

Tipp #2 - Austausch Frischfutter

Grünfutter, Obst und Gemüse dürfen immer nur in frischem, gewaschenem Zustand im Vogelkäfig verbleiben. Da die Lebensmittel leicht verderblich und über kurz oder lang Nährboden für Schimmelsporen sind, sollten alle Reste nach kurzer Zeit bzw. wenigen Stunden wieder entfernt werden.

Im Übrigen ist es ratsam, Wellensittiche nicht mit zu vielen verschiedenen Sorten auf einmal zu füttern, sondern sie schrittweise an das Frischfutter zu gewöhnen.

Tipp #3 - Leere Hülsen entfernen

Wellensittiche picken sich die Samen aus den Schalen heraus und fressen nur die energie- und proteinreichen Kerne, während die leeren Hülsen im Futternapf bleiben. So kann schnell der Eindruck entstehen, dass der Napf noch voll ist, sich in Wirklichkeit aber keine verwertbare Nahrung mehr darin befindet. Es ist daher wichtig, das Futter regelmäßig von leeren Schalen zu befreien bzw. es auszutauschen.

Frische Kost kann man den Wellis zum Beispiel in kleine Stücke geschnitten auf einem Stock gespießt anbieten, während sich Kolbenhirse mit einer Wäscheklammer gut am Käfig befestigen lässt. So oder so können sich die Vögel ihr Fressen etwas naturnaher erarbeiten.