Fast 120 Menschenjahre: Flossie ist die älteste lebende Katze der Welt

Laut Guiness Buch der Rekorde gilt Flossie als die älteste lebende Katze der Welt. Doch was ist das Geheimnis ihres biblischen Alters?

Doch Flossie aus Großbritannien sprengt diese Zahl um Längen: stolze 120 Menschenjahre hat die süße Katze auf dem Buckel. Ob sie in die Fußstapfen von Creme Puff tritt bleibt abzuwarten. Die 2005 verstorbene Katze wurde unglaubliche 38 Jahre bzw. 167 Menschenjahre.

Im Schnitt werden Katzen bis zu 18 Jahre. In Menschenjahren wären das stolze 87 Jahre.

Seit dem 10. November 2022 ist Flossie offiziell die älteste lebende Katze der Welt. Den Rekord stellte sie mit einem stolzen Alter von 26 Jahren und 316 Tagen auf, was in etwa 120 Menschenjahren entspricht.

Geboren wurde Flossie im Dezember 1995 als Streuner in einer Katzenkolonie in der Nähe eines Krankenhauses. Dessen Mitarbeiter nahmen Flossie und andere Kitten zu sich auf. In ihrem neuen Zuhause lernte sie schnell die häuslichen Vorzüge wie leckeres Essen, Spielzeuge und warme Schlafplätze schätzen.

Der Nachteil eines langen Katzenlebens ist, dass Flossie mehrere Besitzer überlebte und deswegen mehrmals das Zuhause wechseln musste. Als ihr letzter Besitzer sie im Jahr 2022 aufgrund ihres Alters und den damit verbundenen Ansprüchen im Tierschutz "Cats Protection" in Großbritannien abgab, schien es, als müsste sie ihren Lebensabend dort verbringen.

Flossies Schicksal änderte sich zum Guten, als Vicki Green auf der Suche nach einer Seniorkatze Flossie in ihr Herz schloss. Sie adoptierte Flossie und lebt nun mit ihr in Orpington (England). Vicki ist richtig stolz auf ihre Weltrekordhalterin und möchte Flossie den Rest ihres Lebens so schön wie möglich machen.

Zwar ist Flossie taub und sieht schlecht, aber trotz ihres Alters ist sie noch sehr neugierig und verschmust. Neben ihrer Lieblingsdecke liebt sie gutes Essen. Vielleicht ist der gesunde Appetit ihr Geheimnis für ein langes Leben?