Welches ist das größte fliegende Insekt Deutschlands? Motte, Schmetterling oder Käfer?

Im Folgenden präsentiert TAG24 die größten fliegenden Insekten Deutschlands und zeigt, dass diese gar nicht so einschüchternd sind wie sie oft wahrgenommen werden.

In Deutschland gibt es einige große Insekten, die fliegen können. Die folgenden sind die größten. Doch welches verdient den Titel als größtes fliegendes Insekt Deutschlands?

Was ihn zusätzlich speziell macht, ist seine Ernährung: Anders als die meisten anderen Schmetterlinge ernährt er sich von tierischen Produkten wie Kot und Aas anstelle von Blütennektar.

Einer der größten Schmetterlinge Deutschlands und der Schmetterling des Jahres 2011 ist der Große Schillerfalter. Verdient hat er diesen Status unter anderem auch dank seiner typischen blauen Färbung der Männchen. Der Schillerfalter beeindruckt jedoch nicht nur mit seinem markanten Aussehen, sondern auch mit seiner Größe: Mit einer Länge von 42 Millimetern und einer Flügelspannweite von 7 Zentimetern darf er sich verdient zu den Größten in Deutschland zählen.

Während sie nicht mehr gefährdet sind, sieht man sie jedoch trotzdem nicht sehr häufig. In Deutschland findet man den Schwalbenschwanz von Frühling bis Herbst auf sonnigen Wiesen bevorzugt nahe Möhre, Fenchel und Dill.

Mit 6 Zentimetern noch ein bisschen länger ist der Totenkopfschwärmer. Was diesen jedoch herausragen lässt, ist seine große Flügelspannweite. Mit 11,5 Zentimetern bei den Männchen und sogar bis zu ganzen 13 Zentimeter bei den Weibchen gilt er als größte Schmetterlingsart Deutschlands und überragt sogar unseren Platz 1 hinsichtlich der Spannweite. Der Name, gegeben aufgrund der Musterung auf dem Rumpf, trügt: Der Falter ist völlig harmlos.

Der Totenkopfschwärmer ist vor allem in Afrika verbreitet sowie in Südeuropa. Da er im Sommer von dort aus nach Nordeuropa, sogar bis nach Island, auswandert, zählt er in Deutschland zu den Wanderfaltern.