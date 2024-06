Größtes Raubtier Deutschlands: Majestätische Jäger der Wildnis

Wer die größten Jäger Deutschlands an Land und im Wasser sind und was sie so besonders macht, erfährst Du bei TAG24.

Die größten Raubtiere Deutschlands stehen meist am Ende der Nahrungskette. Sie spielen dadurch eine große Rolle in unseren Ökosystemen und beeinflussen die biologische Vielfalt.

Auf den ersten Blick mag man nicht glauben, dass Deutschland die Heimat großer Raubtiere ist. Erst bei näherem Hinsehen offenbart sich, dass es auch hierzulande eine beeindruckende Vielfalt an Raubtieren in den Wäldern, Bergen und Gewässern gibt.

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Kegelrobben stark bejagt, da sie als direkte Konkurrenten zu Fischern gesehen wurden. Seit den neunziger Jahren gibt es ein Jagdverbot. Dadurch und durch die Reduktion von Umweltgiften konnte sich ein Bestand an der deutschen Nord- und Ostsee bilden.



Eine Unterart der Kegelrobbe, die Ostsee-Kegelrobbe, ist jedoch bis dato stark gefährdet. Das liegt unter anderem an Schadstoffen, die sich in der Ostsee befinden und zu Schäden an der Anatomie führt - z. B. an inneren Organen.