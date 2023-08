Grillen in Berlin: An welchen Plätzen ist es noch erlaubt?

Wo darfst Du grillen in Berlin? Die schönsten Grillplätze, wichtige Hinweise & aktuelle Grillverbote in Berlin findest Du auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Berlin - Wer weder einen Balkon noch einen Garten zum Grillen hat, kann die Bratwürste, Steaks und weiteres Grillgut auch auf einem der öffentlichen Grillplätze in Berlin braten. Dabei gibt es jedoch einiges zu beachten.

Das Grillen in Berlin ist nur auf speziell ausgewiesenen Grillplätzen erlaubt. (Symbolbild) © 123RF/nd3000 Sich mit seinen Leuten bei schönem Wetter zum Grillen zu treffen, kann so schön sein. Wer in Berlin in der Öffentlichkeit grillen möchte, sollte sich aber vorab unbedingt informieren, wo das erlaubt ist. In Deutschlands Hauptstadt gibt es speziell ausgewiesene Grillplätze, an denen das Grillen unter Einhaltung bestimmter Vorgaben gestattet ist. Dabei handelt es in der Regel um festgelegte und abgegrenzte Bereiche in Parks sowie Grün- und Erholungsanlagen. Wo genau das Grillen in Berlin erlaubt ist und was man dabei beachten muss, erklärt Dir TAG24. Im "Berlin entdecken: Ratgeber" gibt es übrigens viele weitere Tipps und Empfehlungen für Hauptstadt-Highlights.



Wichtige Hinweise zum Grillen in Berlin

Beim Grillen in Berlin sollte man darauf achten, dass andere Mitmenschen und Anwohner weder durch die Rauchentwicklung noch durch den Geräuschpegel gestört werden. Außerdem sollte man keine fußlosen Einweggrills und Gasgrills verwenden. Verboten ist die Verwendung von leicht brennbaren Flüssigkeiten wie Spiritus und Benzin, um den Brand zu beschleunigen. Man darf aber feste Grillanzünder aus Wachs und Holzwolle verwenden. Halte ausreichend Abstand zum Boden und zu den umliegenden Bäumen, um die Brandgefahr zu verringern. Nach dem Grillen müssen der gesamte Müll und die abgekühlte Asche richtig entsorgt werden. Das dient dazu, einen sauberen Platz für die Nachfolger zu hinterlassen, die Brandgefahr zu mindern und Ratten vorzubeugen. Weitere aktuelle Informationen findest Du auf der Website berlin.de.

Grillplätze in Berlin

Wo es ausgewiesene Grillplätze in Berlin gibt, erfährst Du im Folgenden. Die hier aufgeführten Informationen zu den Grillflächen in Berlin wurden im August 2023 recherchiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Grillstelle in Charlottenburg

In Berlin-Charlottenburg darf man am Goslarer Ufer in der Nähe des alten Gaswerks Charlottenburg am Verbindungskanal grillen. Hier ist es meist etwas ruhiger und man hat einen schönen Blick auf das Wasser.

Grillen in Berlin-Friedrichshain

Am Neuen Hain im Volkspark Friedrichshain ist das Grillen gestattet. Hier gibt es ausgewiesene und gepflegte Grillplätze. Wer hier grillen möchte, sollte das vorab online buchen. Anschließend bekommt man am Café Neuer Hain für 20 Euro und Ausweis oder 50 Euro Pfand eine Grillmarke, die sichtbar am Grill befestigt werden muss. Nach dem Grillen erhält man bei Abgabe der Marke das Pfand zurück.

Grillfläche in Mitte

Auch der Monbijoupark in Berlin-Mitte lädt zu einem schönen Grill-Erlebnis ein. Das Grillen ist allerdings nicht überall im Park, sondern nur auf den ausgeschilderten Grillflächen an der Oranienburger Straße möglich.

Prenzlauer Berg: Grillen im Mauerpark

Im Berliner Mauerpark sind ausgewiesene Flächen zum Grillen freigegeben. Gegrillt werden darf dort ganzjährig zwischen 12 und 20 Uhr. Von Juni bis August ist das Grillen sogar bis 21 Uhr erlaubt.

Grillplatz in Berlin-Wilmersdorf

Wer in Berlin-Wilmersdorf grillen möchte, darf das auf dem Rudolf-Mosse-Platz in der Mecklenburgischen Straße und im Preußenpark in der Württembergischen Straße - zwei schöne Orte für gemütliche Stunden mit leckerem Grillgut.

Tempelhofer Feld lädt mit drei Flächen zum Grillen ein

Schöne Grillflächen finden sich auch auf dem Tempelhofer Feld vor dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Hier gibt es jeweils in der Nähe der Eingänge Tempelhofer Damm, Oderstraße und Columbiadamm drei direkt ausgewiesene Grillflächen.

Grillverbote in Berlin

Es gibt einige Orte in Berlin, wo man gerne grillen würde, es aber direkt verboten ist. Beispielsweise ist das Grillen in den öffentlichen Parks und Grünanlagen Berlins grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahmen bilden die speziell ausgeschilderten Plätze. Aber auch dort kann das Grillen z. B. aufgrund von Trockenheit verboten werden. Wer sich nicht an das Verbot hält, gefährdet nicht nur die Umwelt, Mitmenschen und sich selbst, sondern muss außerdem mit einem Verwarn- oder Bußgeld für Wild-Grillen rechnen. Weitere aktuelle Informationen findest Du auf der Website berlin.de.

Großer Tiergarten

Das Grillen im Berliner Tiergarten ist seit 2012 generell verboten

Kein Grillen in Lichtenberg

In allen öffentlichen Grünanlagen Lichtenbergs ist das Grillen seit Oktober 2022 generell verboten.

In Berlin-Treptow herrscht Grillverbot

Es gibt im Landschaftspark Johannisthal in der Nähe des Technologieparks Adlershof zwar einen Grillplatz, aber das Grillen ist dort seit dem 8. Juni 2023 bis auf Weiteres verboten.

Kreuzberg

Auch auf den zwei ausgewiesenen Grillflächen im Görlitzer Park und auf den Grillplätzen vom Blücherplatz besteht seit dem 8. Juni 2023 bis auf Weiteres ein Grillverbot.

