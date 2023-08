Fischbrötchen in Hamburg: 5 Adressen für den norddeutschen Snack

Frischer Fisch direkt auf die Hand - das geht hervorragend mit einem Fischbrötchen! Hier sind 5 Adressen für die besten Fischbrötchen in Hamburg.

Von Tristan Mößmer

Hamburg - Die norddeutsche Kultspeise lockt Touristen und natürlich auch echte Nordlichter an den Hafen - viele lieben und schätzen das Fischbrötchen. Mit den wichtigsten Infos findet man schnell ein leckeres Fischbrötchen in Hamburg.

Wer in Norddeutschland am Wasser ist, kommt nicht daran vorbei. Fischbrötchen gibt es auch in Hamburg. (Symbolbild) © Unsplash/Pietro De Grandi Ein weißes Brötchen belegt mit knackigem Salat, in der Mitte der Lieblingsfisch und obendrauf rohe Zwiebeln - so funktioniert das klassische Fischbrötchen. Dazu noch eine würzige Remoulade, manchmal noch ein saures Gürkchen und der leckere Snack ist komplett. Der Hamburger Hafen ist der Ort schlechthin für frische Fischbrötchen. Entsprechend groß ist das Angebot und die Auswahl von den Landungsbrücken bis zum Elbstrand Övelgönne und darüber hinaus. Wer zu dem Fischbrötchen in Hamburg das volle Bilderbucherlebnis mit Möwen, Schiffen und Wasser vor der Nase braucht, sollte direkt an der Elbe sein Brötchen genießen. TAG24 präsentiert beliebte Fischbuden, kleine Futterluken und spannende Neuerfindungen - Fischbrötchen ganz klassisch oder mal anders. Was sonst noch in Hamburg los ist? Mehr Wissenswertes gibt's im Hamburg entdecken: Ratgeber.

Die besten Fischbrötchen in Hamburg - Authentische Fischbuden in Hafennähe

Die meisten der folgenden Fischrestaurants haben Kultstatus erreicht. Es sind kleine Fischbuden, maritim und manchmal urig eingerichtet - meistens eben in typischer Hafenmanier - Inhaberbetrieben und originell.

1) Kleine Haie große Fische

Hier gibts sogar Fischbrötchen nach einer durchzechten Nacht auf dem Kiez. (Symbolbild) © dpa/Marcus Brandt Kleine Haie große Fische ist ein kleiner Imbiss in der Querstraße 4 auf dem Kiez. Gerne gönnt sich das Publikum der Reeperbahn hier vor oder nach einer aufregenden Nacht die hochgelobten Fischbrötchen. Wer in den Imbiss hereinspaziert, kann mit guter Stimmung rechnen. Gerne geht die Party hier auch noch mal weiter und es gibt Shots zum Essen dazu. Für den Mittagshunger öffnet sie um 12 Uhr und bleiben auch in der Woche bis spät abends geöffnet. An der Theke bestellt Ihr Eure liebste Fischbrötchen-Kombi und bekommt wenig später den Leckerbissen auf die Hand. Weitere Informationen findest Du unter kleine-haie-grosse-fische.eatbu.com.

2) Im Fischmarkt Bistro gibts frischen Fisch und Expertise

Fisch vom wahren Fischmarkt in der Großen Elbstraße. (Symbolbild) © dpa/Marcus Brandt Dort wo in Hamburg der Fischhandel stattfindet, findet man auch das Fischmarkt Bistro. Frisch von Händlern nebenan kommt der Fisch direkt aufs Brötchen oder auf den Teller. Mit jahrzehntelanger Erfahrung weiß Inhaber Roland Teichmeier was guten Fisch ausmacht. Für neugierige Kunden steht er Rede und Antwort und serviert zum Fischbrötchen auch gerne spannende Informationen zur neusten Ware. Vom Eindruck her könnte ein Bistro kaum klassischer sein. Große Tafeln mit dem aktuellen Angebot in Bild und Schrift, köstliche Speisen so weit das Auge reicht und einladende Sitzgelegenheiten vor der Tür. Weitere Informationen findest Du unter fischmarkt-bistro.de.

3) Die Brücke 10 am Hafen: Fischbrötchen und Sitzplätze auf der Elbe

Laut dem Menü ist das die Königin im Brötchen - die Nordseekrabbe. (Symbolbild) © 123Rf/foodandmore An den Landungsbrücken legen jeden Tag zahlreiche Schiffe an und ab, um Besucher und Locals über den Wasserweg an ihr Ziel zu bringen. Doch nicht nur für eine Schifffahrt lohnt es sich hierherzukommen, denn an der Brücke 10 gibt es ganz fantastische Fischbrötchen. In der Fischbrötchenbude, die quasi auf der Elbe schwimmt, haben viele Gäste Platz und können sowohl drinnen als auch draußen die volle Ladung Elbluft schnuppern. Das bedeutet öfter mal eine steife Brise, viel Getümmel auf dem Wasser, Möwen, die durch die Luft pesen, und wärmende Sonnenstrahlen, wenn das Wetter mitspielt. Da sich an der Brücke 10 alles um Fischbrötchen dreht, ist die Auswahl hier sehr groß. Es gibt extrem beliebte Klassiker wie den Bismarckhering und den Backfisch, den Brathering als Geheimtipp und noch viele andere Leckerbissen. Der Star der Szene ist das Krabbenbrötchen. Weitere Informationen findest Du unter bruecke10.com.

4) Fischmarkt: Schreihälse mit frischem Fisch und guter Laune am frühen Morgen

Zahlreiche Wagen verkaufen leckere Fischbrötchen schon früh am Morgen. (Symbolbild) © 123RF/christinkls Um den Fischmarkt ging es schonmal, als auf TAG24 die Wochenmärkte in Hamburg vorgestellt wurden. Genau dorthin verschlägt es auch viele, die schon zum Frühstück ein deftiges Fischbrötchen vertragen können. Jeden Sonntagmorgen reihen sich verschiedenste Buden dicht an dicht und verkaufen die frische Ware auf dem Platz vor der Fischauktionshalle - direkt an der Elbe. Darunter sind auch einige Fischverkäufer und natürlich jede Menge Fischbrötchen. Wer den Fischmarkt ohnehin auf der To-do-Liste zu stehen hat, kann diese beiden Punkte also wunderbar miteinander kombinieren. Früh morgens nur für ein Fischbrötchen auf den Wochenmarkt vor dem alten Fischmarkt zu fahren ist allerdings nicht unbedingt nötig. Auf vielen anderen Wochenmärkten in Hamburg gibt es ebenfalls Fischbrötchen.

5) Underdocks: Frischer Wind in der Fischbrötchenszene

Zum Fischbrötchen gibt es zum Beispiel Süßkartoffel Pommes. © Paul Koncewicz Ebenfalls direkt am Hafen befindet sich die Fischbude von Underdocks. Der zweite Standort am Rande von St. Pauli ist das Hauptrestaurant mit Sitzgelegenheiten draußen und drinnen. Beide Standorte haben eins gemein - sie bringen außergewöhnliche Fischbrötchen unter die Leute. Die völlig neu gedachten Fischbrötchen unterscheiden sich schon beim Brot, die Zubereitung des Gerichtes ist auch anders und natürlich die gesamte Aufmachung des Fischbrötchens ist neu konzipiert. Angerichtet wird im länglichen Brioche-Brot mit Soße und Kräutern obendrauf. Von klassischem Fisch bis zu Hummer-Rolls gibt es hier verschiedene Variationen in verschiedenen Preisklassen. Fischfans müssen aber nicht auf maritimes Flair verzichten. Coole Wandbilder und eine rustikale Einrichtung tragen die Handschrift des Containerhafens. Weitere Informationen findest Du unter underdocks.de.