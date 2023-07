In welchen Biergärten in Dresden ist es besonders schön?

Die besten Biergärten in Dresden gibt es am Elberadweg, in der Neustadt & im Großen Garten. TAG24 stellt alle vor. Adresse✓ Öffnungszeiten✓

Dresden – Nach einer Fahrradtour, einem Spaziergang oder dem Feierabend in einem Dresdner Biergarten einzukehren, kann eine schöne Belohnung sein. Während der Biergartensaison gibt es viele wunderbare Biergärten in Dresden zu entdecken.

Empfehlungen für die schönsten Biergärten in Dresden bekommst Du von TAG24. (Symbolbild) © 123rf/viewapart Die Sonne scheint, das Bier ist kühl und es riecht nach leckerem Essen. So oder so ähnlich kann ein perfekter Moment in einem von Dresdens besten Biergärten sein. Wer an der Elbe, im Szeneviertel Neustadt, im Großen Garten oder in anderen Stadtteilen von Dresden unterwegs ist, muss nicht lange nach einem gekühlten Bier suchen. Schließlich gibt es viele Biergärten, die alle ihren ganz eigenen Charme besitzen. Die schönsten Biergärten in Dresden stellt Dir TAG24 vor. Hinweis: Achte auf die gesetzlichen Bestimmungen und pflege einen verantwortungsbewussten Umgang mit alkoholischen Getränken. In Deutschland dürfen laut § 9 Jugendschutzgesetz Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in der Öffentlichkeit weder Bier oder Mischungen von Bier konsumieren noch kaufen. Die Angaben zu den Angeboten und Öffnungszeiten der Biergärten stammen von Juli 2023 und sind ohne Gewähr.

Biergärten an der Elbe Dresden

Der Elberadweg in Dresden ist ideal, um entspannt mit dem Fahrrad an der Elbe entlangzufahren. Mit das Beste ist jedoch, dass sich entlang der Elbe zahlreiche Biergärten finden, in welche man während oder nach der Fahrradtour einkehren kann. Eine kleine Auswahl der schönsten Biergärten an der Elbe Dresden findest Du im Folgenden.

Gohliser Windmühle

Wer von Dresden aus in Richtung Meißen linksseitig von der Elbe auf dem Elberadwanderweg unterwegs ist, kommt an der Gohliser Windmühle vorbei. Vor allem bei schönem Wetter lohnt sich der Stopp im Kaffee- und Biergarten der Mühle. Bei Bier, Wein, Kaffee oder anderen Getränken sowie verschiedenen rustikalen Speisen und fränkischen Spezialitäten kann man im idyllischen Garten den Blick auf die Elbe und die Weinberge der Lößnitz genießen. Weitere Informationen zur Gohliser Windmühle Öffnungszeiten Juli bis August: mittwochs bis sonntags von 10 bis 20 Uhr

Öffnungszeiten September bis Oktober: mittwochs bis sonntags von 10 bis 19 Uhr

Adresse: Windmühlenweg 17, 01156 Dresden

Website: gohliser-windmuehle.de

Albertgarten

Von Mai bis Oktober empfängt der Albertgarten neben dem geschichtsträchtigen Haus des maritimen Restaurants Alberthafen mit großer Sonnenterrasse seine Gäste. Da der Biergarten direkt am Elberadweg liegt, eignet er sich für einen erholsamen Zwischenstopp oder als lohnenswertes Ziel einer Fahrradtour. Mit Blick auf den Hafen kann man es sich im Albertgarten gut gehen lassen. Das Angebot umfasst kühles Bier und weitere Getränke sowie einige Speisen z. B. Flammkuchen und Fish & Chips. Weitere Informationen zum Albertgarten Öffnungszeiten Mai bis Oktober: freitags bis sonntags ab 11 Uhr



Adresse: Magdeburger Straße 58, 01067 Dresden

Website: alberthafen.com

Die Gäste des sonnigen Albertgartens können kühles Bier und leckere Snacks genießen. © Alberthafen

Biergarten Elbsegler

Schon der italienische Maler Giovanni Antonio Canal bzw. Canaletto liebte den Blick auf die Silhouette Dresdens und verewigte diese in seinem Kunstwerk. Genau diesen berühmten "Canaletto-Blick" kann man vom Biergarten Elbsegler im Bilderberg Bellevue Dresden aus genießen. Die stilvolle Sommerlounge lädt Ihre Gäste ein, bei schönem Wetter unter den Sonnensegeln Platz zu nehmen und den Tag zu genießen. Zum Angebot gehören neben kühlen Bier und weiteren Getränken auch verschiedene Speisen. Weitere Informationen zum Biergarten Elbsegler Öffnungszeiten April bis September: freitags und samstags ab 15 Uhr



Adresse: Große Meißner Straße 15, 01097 Dresden



Website: bilderberg-bellevue-dresden.de/biergarten-elbsegler

Lass es Dir im Biergarten Elbsegler beim berühmten "Canaletto-Blick" auf die Dresdner Altstadt gut gehen. © Matthias Hamel

Augustus Garten

Ein belebter Biergarten im Stadtzentrum von Dresden direkt neben der Augustusbrücke auf der Neustädter Elbseite ist der Augustus Garten. Der Biergarten befindet sich am "Narrenhäusl zu Dresden", wo einst König August der Starke seinen Narren traf, um ein wenig Abstand vom Hof zu bekommen. Heute kann man hier bei einem Maßkrug Bier oder einem Glas Wein mit Blick auf die Elbe und das Panorama der Dresdner Altstadt in heiterer Runde dem Alltag entfliehen. Die rustikale Küche verwöhnt Gäste außerdem mit Spezialitäten wie Hax'n und Schnitzel. Im Augustus Garten finden auch verschiedene Veranstaltungen statt. Weitere Informationen zum Augustus Garten Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 11 bis 23 Uhr; freitags und samstags von 11 bis 24 Uhr

Adresse: Wiesentorstraße 2, 01097 Dresden



Website: augustusgarten.de

Fährgarten Johannstadt

Der Fährgarten Johannstadt befindet sich auf der südlichen Elbseite und liegt direkt am Elbradweg Dresden in Richtung Pillnitz. In dem urigen Biergarten, dessen Tradition bis in die 1920er Jahre zurückreicht, können es sich die Gäste unter den Kastanien und Linden gemütlich machen. Dabei kann man ganz entspannt ein gekühltes Bier, einen Wein sowie verschiedene Leckereien frisch vom Holzkohlegrill genießen. Kinder können sich auf dem Kinderspielplatz nebenan oder den grünen Elbwiesen austoben. Weitere Informationen zum Fährgarten Johannstadt Öffnungszeiten bei schönem Wetter: täglich von 10.30 bis 23 Uhr

Adresse: Käthe-Kollwitz-Ufer 23B, 01307 Dresden

Website: faehrgarten.de

Entspannt ein Bier trinken und den Blick auf die Elbe genießen kann man im Fährgarten Johannstadt. © Eric Münch

Biergarten Lingnerterrassen

Ein Biergarten mit einem wunderschönen Blick über die Elbe und die Dächer Dresdens ist der Biergarten des Restaurants im historischen Lingnerschloss am nördlichen Elbhang. Die Gäste können auf den Lingnerterrassen Platz nehmen und bei Bier oder Wein sowie weiteren Getränken und Snacks entspannen. Weitere Informationen zum Biergarten Lingnerterrassen Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 12 bis 21 Uhr; samstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr

Adresse: Bautzner Straße 132, 01099 Dresden

Website: lingnerterrassen.de

Biergarten ElbeGarten

Der ElbeGarten ist ein familienfreundlicher Biergarten mit Blick auf die Elbe, welcher sich direkt am Blauen Wunder in Dresden-Loschwitz befindet. Die Kinder können sich auf dem großen Spielplatz mit Schaukel, Sandkasten und Kletterburg austoben, während die Eltern bei einem kühlen Bier oder einem anderen Getränk entspannen. Auch die Speisen der abwechslungsreichen, regionalen und "elbterranen" Küche des ElbeGartens, insbesondere die Flammkuchen, sind empfehlenswert.

Weitere Informationen zum Biergarten ElbeGarten Öffnungszeiten bei schönem Wetter: täglich von 11 bis 23 Uhr

Adresse: Friedrich-Wieck-Straße 18, 01326 Dresden

Website: elbegarten.de/biergarten

Durch den großen Spielplatz im ElbeGarten wird der Aufenthalt im Biergarten zum Spaß für die ganze Familie. © Eric Münch

Schillergarten

Einer der größten Biergärten in Dresden ist der Schillergarten (850 Plätze). Das Restaurant mit Biergarten befindet sich direkt am Blauen Wunder auf dem Schillerplatz. Während die Kinder auf den hauseigenen Spielplatz herumtollen, kann es sich der Rest der Familie unter den alten Bäumen gemütlich machen und den Blick auf die Elbe genießen. Die zentrale Schirmbar, der Bierausschank und die Grillstation sorgen für das leibliche Wohl. In den Sommermonaten finden im Schillergarten auch einige Konzerte und Veranstaltungen statt. Weitere Informationen zum Schillergarten Öffnungszeiten: montags bis sonntags ab 11 Uhr

Adresse: Schillerplatz 9, 01309 Dresden

Website: schillergarten.de/de/restaurant-biergarten

Gare de la Lune - Luftgarten

Zwischen dem Blauen Wunder und dem Lustschloss Pillnitz, unterhalb des Fernsehturm befindet sich der stilvolle Luftgarten des Gare de la Lune. Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger können sich im Biergarten in Dresden-Wachwitz unter den Schatten spendenden Kastanien entspannen und den Blick auf die Elbe genießen. Das Angebot des Gartenlokals umfasst z. B. vier verschiedene Biersorten (aus Sachsen, Franken und Barcelona), Weine, Limonaden und weitere Getränke. Weitere Informationen zum Gare de la Lune - Luftgarten Öffnungszeiten bei schönem Wetter: montags bis freitags ab 14 Uhr; samstags und sonntags ab 12 Uhr



Adresse: Pillnitzer Landstraße 148, 01326 Dresden

Website: gare-de-la-lune.com

Genieße bei einem gekühlten Getränk den Blick auf die Elbe im stilvollen Luftgarten des Gare de la Lune. © Gare de la Lune

Radelbar

Ein ideales Ziel für eine Fahrradtour von Dresden in Richtung Pillnitz ist die Radelbar, denn vor Ort gibt es nicht nur kühles Bier und die nötige Stärkung für den Rückweg, sondern auch eine Servicestation für Fahrräder. Der grüne Biergarten ist ein wunderbarer Erholungsort, von dem aus man auf das direkt gegenüberliegende Schloss und den Park Pillnitz blicken kann. Weitere Informationen zur Radelbar Öffnungszeiten April bis Dezember: dienstags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr (Ausschankschluss ist 21.30 Uhr)

Adresse: Zschierener Elbweg, 01259 Dresden

Website: radelbar.de

Biergärten in der Neustadt Dresden

Gemütlich mit Freunden im Biergarten bei entspannter Atmosphäre einen trinken kann man auch im Dresdner Szeneviertel Neustadt. Nachfolgend werden drei der besten Biergärten in Dresden-Neustadt vorgestellt.

Louisengarten

Der Louisengarten ist eine Oase mitten in der Neustadt für alle, die eine entspannte Zeit mit erfrischenden Getränken und stärkenden Köstlichkeiten verbringen wollen. Zu finden ist der Biergarten mit Kieselgrund auf der Louisenstraße umgeben von Gründerzeitbauten und Laubbäumen. Das Angebot passt zum Dresdner Szeneviertel. So gibt es z. B. Neustadt Hell, Himbeerbrause vom Fass, Moscow Mule, Erdbeerbowle und dazu Bauernwurst der Kultfleischerei Creutz, Bio-Steak oder mediterranen Feta vom Grill. Im Louisengarten kann man es sich richtig gut gehen lassen und das bunte Treiben der Neustadt beobachten. Weitere Informationen zum Louisengarten Öffnungszeiten bei schönem Wetter: montags bis freitags ab 16 Uhr; samstags und sonntags ab 15 Uhr

Adresse: Louisenstraße 43, 01099 Dresden

Website: biergarten-dresden.de

Der Louisengarten befindet sich mitten in der Dresdner Neustadt und ist eine gute Adresse für Bier, Gegrilltes oder andere Leckereien. © TAG24/CD

Saloppe Dresden

Eine unvergleichliche Mischung aus Biergarten, Tanzfläche, Open-Air-Arena, Eventlocation und Lagerfeuerromantik bietet die Saloppe Dresden. Im charmanten Biergarten am Elbhang können die Gäste zwischen grünen Bäumen erfrischende Getränke und leckere Speisen genießen. Die scheinbare Ruhe kann aber auch täuschen, denn hier kann es manchmal wild hergehen, wenn DJ und Co. nicht nur die Gäste, sondern auch das Barpersonal zum Tanzen bringen. Das sollte man mal ausprobiert haben. Weitere Informationen zur Sommerwirtschaft Saloppe Öffnungszeiten: dienstags bis freitags ab 17 Uhr; samstags und sonntags ab 12 Uhr

Adresse: Brockhausstraße 1, 01099 Dresden

Website: saloppe.de

Perfekt für einen gelungenen Abend im charmanten Biergarten ist die Saloppe Dresden. © Waterloo Produktion

Der Hechtgarten

Der Hechtgarten ist wie eine kleine Oase im Trubel von Dresden. Nimm im Biergarten vor dem historischen Möbelwagen Platz und genieße Bier vom Fass oder andere Getränke. Gegen den Hunger sind Falafel, Sabich (eine Art Sandwich), Samosa (Teigtaschen), Burger, Pommes, Halloumi, Dal Suppe, hausgebackene Kuchen und vieles mehr im Angebot. Weitere Informationen zum Hechtgarten Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 16 bis 23.30 Uhr; freitags von 16 bis 0.30 Uhr ; samstags von 14 bis 0.30 Uhr; sonntags von 14 bis 23.30 Uhr

Adresse: Bischofsplatz 1, 01097 Dresden

Biergärten im Großen Garten Dresden

Der Großer Garten wird auch gern als die "grüne Lunge der Stadt" bezeichnet. Bei schönem Wetter ist der Garten ideal für einen Spaziergang, Inlineskating oder Fahrradfahren. Wer noch etwas mehr oder neue Energie braucht, kann sich in den Biergärten des Großen Gartens stärken. Das Wichtigste zu zwei der schönsten Biergärten im Großen Garten erfährst Du im Folgenden.

Sommerwirtschaft Paul Rackwitz "Neue Welt"

Wer einen Spaziergang durch den Großen Garten in Dresden unternimmt, kann es sich anschließend in der Sommerwirtschaft des alten Plauener "Paul Rackwitz" gemütlich machen. Die "Neue Welt" mit 200 Plätzen befindet sich an der Drachenwiese. Ausgeschenkt werden Rackwitz Blond, Rackwitz Freibier, Staropramen, Maisel's Weiße und weitere Biere sowie Wein, Cider, Kaffee, Softdrinks und vieles mehr. Ebenfalls empfehlenswert sind die Rackwitz Spezialitäten wie Gulasch, Bratwurst, Burger, Curry und Softeis. Weitere Informationen zur Sommerwirtschaft Paul Rackwitz "Neue Welt" Öffnungszeiten bei schönem Wetter: montags bis samstags ab 12 Uhr; sonntags ab 11 Uhr

Adresse: Stübelallee 4, 01309 Dresden

Website: paul-rackwitz.de

Die Sommerwirtschaft Paul Rackwitz "Neue Welt" ist ein gemütlicher Biergarten im Großen Garten Dresden. © Paul Rackwitz

Torwirtschaft Dresden

Sei es nach einem Spiel von Dynamo Dresden, einer Runde durch den Großen Garten oder dem Einkauf auf dem Dresdner Wochenmarkt - die Torwirtschaft Dresden ist eine gute Adresse, um bei einem kühlen Bier oder einem anderen Getränk eine Pause zu machen. Das Ausflugslokal verfügt über einen Biergarten mit 860 Plätzen. Im denkmalgeschützten Torhaus finden 140 Gäste Platz. Zu genießen gibt es neben Bier, Wein und weiteren Getränken auch Snacks und Speisen aus der urig bayerisch-sächsischen Küche. Weitere Informationen zur Torwirtschaft Dresden: Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags ab 10 Uhr

Adresse: Lennéstraße 11, 01069 Dresden

Hinter dem denkmalgeschützten Torhaus im Großen Garten findet sich der Biergarten der Torwirtschaft Dresden. © TAG24/CD

Weitere Biergärten in Dresden

Wer auf der Suche nach besonderen Biergärten in Dresden ist, wird auch abseits der Elbe, der Neustadt und des Großen Gartens fündig. Drei weitere Highlights unter den Biergärten in Dresden werden Dir im Folgenden vorgestellt.

Trachauer Schankwirtschaft

Die Trachauer Schankwirtschaft ist eine kleine Idylle, welche sich an der Ecke Industrie- und Geblerstraße in Dresden befindet. Der liebevoll geführte Biergarten verwöhnt die Gäste mit gekühltem Bier und anderen Getränken. Auch ein paar hausgemachte rustikale Speisen kann man als kleinen Imbiss in der Trachauer Schankwirtschaft genießen. Die Adresse ist auch mit Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Weitere Informationen zur Trachauer Schankwirtschaft Öffnungszeiten bei schönem Wetter: montags bis freitags ab 17 Uhr; samstags und sonntags ab 16 Uhr

Adresse: Geblerstraße 2, 01139 Dresden

El Horst

Bei einem gekühlten Bier richtig viel Sonne tanken kann man im Sommer- bzw. Biergarten der Kneipe "el Horst" in Dresden-Striesen. Der Garten bietet nicht nur zahlreiche freie und überdachte Sitzgelegenheiten, sondern auch einen Spielplatz für Kinder. Neben erfrischenden Getränken gibt es in der gemütlichen Lokalität deftige Hausmannskost, mediterrane Gerichte und vegetarische Speisen zu genießen. Es ist zu beachten, dass bei "el Horst" keine Kartenzahlung möglich ist. Weitere Informationen zu der Kneipe und dem Sommergarten "el Horst" Öffnungszeiten: montags bis samstags von 16 bis 23 Uhr

Adresse: Bergmannstraße 39, 01309 Dresden



Website: el-horst.de

Wer in Dresden-Striesen gemütlich ein Bier oder ein anderes Getränk genießen möchte, ist bei "el Horst" an der richtigen Adresse. (Symbolbild) © 123rf/viewapart

Hofewiese

Bei einer Rad- oder Wandertour durch die Dresdner Heide lohnt es sich, in den Biergarten der Hofewiese einzukehren. Das künftige "Landgut Königlich-Sächsische Hofewiese" bei Langebrück gibt es schon seit 1877. Bei erfrischenden Getränken und leckeren Snacks kann man sich für den weiteren Weg stärken. Auf der großen Sonnen- und Spielwiese gibt es zahlreiche teils schattige Sitzplätze und Kinder können sich richtig austoben. Schutz vor schlechtem Wetter bieten der Laubengang und die großen Schirme. Auf der Hofewiese finden auch verschiedene Events und Feste statt. Hinweis: Das Haupthaus der Hofewiese befindet sich aktuell im Bau, welcher bis September 2023 abgeschlossen sein soll. Der Biergartenbetrieb wird von den Bauarbeiten aber nur geringfügig beeinflusst. Weitere Informationen zum Biergarten Hofewiese Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 11 bis 19 Uhr; samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 20 Uhr

Adresse: Gänsefuß 55, 01465 Langebrück

Website: landgut-hofewiese.de

Das freundliche Personal der Hofewiese freut sich über alle Gäste. © Norbert Neumann