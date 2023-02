Du bist Single am Valentinstag? Auch das kann sexy werden!

Ihr seid Single am Valentinstag? Macht Euch selbst ein ganz besonderes Geschenk am Tag der Liebe: Euch selbst! Mit den folgenden Tipps könnt Ihr auch allein eine wunderbare Zeit und vor allem "sexy time" erleben - denn das geht nicht nur zu zweit.

Singles können sich an Valentinstag selbst überraschen. © 123RF/lobachad

Auf den Valentinstag zugeschnittene TV-Werbung, rosa-rot geschmückte Restaurants, Herzchen, Küsschen und rote Rosen in nahezu jeder Shoppingmall: Was für Verliebte ein Traum ist, kann für Singles zum Albtraum werden. Viele Singles verfluchen den Valentinstag. Insbesondere wenn man auf der Suche nach Liebe ist, kann dieser Tag Salz in die Wunde streuen.

Wenn Ihr also nicht mit Euren Single-Freunden ausgehen und all die verliebten Paare um Euch herum sehen und erleben möchtet, dann widmet Euch am Valentinstag der Selbstliebe. Schließlich ist nicht gesagt, dass Liebe nur für jemand anderen empfunden und gezeigt werden soll.

Singles haben es mindestens genauso verdient, verwöhnt und verführt zu werden. Mit diesen fünf Tipps könnt Ihr Euch selbst lieben - buchstäblich und im übertragenen Sinne.

