Frauen verführen - 15 Tipps für mehr Erfolg bei Frauen

Insgesamt neigen viele Menschen beim Flirten dazu, sich viel zu viele Gedanken zu machen und vergessen dabei etwas überaus Wichtiges: Wer eine Show abzieht, kann am Ende nur verlieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Frau nur für eine Nacht oder sogar den Rest des Lebens erobert werden will.

Besonders Männer werden oft als Aufreißer, Poser und Egoisten betitelt (sie stehen daher in diesem Artikel besonders im Fokus). Bedauerlicherweise kommen viele bei Frauen als solche an, weil sie ihre innere Unsicherheit überspielen wollen. Abgedroschene Anmachsprüche, ein überhebliches Auftreten und fehlende Balance zwischen Tempo und Timing führen unweigerlich zu einem Korb.

Wichtige Anmerkung : In diesem Artikel geht es nicht darum, Menschen manipulative Techniken aufzuzeigen, um Frauen um den Finger zu wickeln und sie zu etwas zu bewegen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Es geht vielmehr darum, inneren Druck zu minimieren und mit überdachtem Verhalten die Auserkorene für sich zu gewinnen.

Männer auf einem Egotrip sind für die Damenwelt nicht attraktiv. Sobald sich die Herren der Schöpfung für unwiderstehlich halten, oder zumindest so tun, kommt das bei Frauen überhaupt nicht gut an.

Natürlich gibt es Frauen, die den Wert eines Mannes am Geld, Körper oder Beruf festmachen, aber glücklicherweise sind sie in der Minderheit.

All diese Dinge zeigen, ob der Mann seinen Körper gesund und frisch hält, was wiederum ein Kriterium für ein Wiedersehen ist.

Ja, natürlich kommt es primär auf die inneren Werte an. Aber den ersten Eindruck macht nun mal das Äußere und das sollte gepflegt sein. Wer sagt, das Aussehen sei unwichtig, spricht nicht ganz die Wahrheit, denn es liegt in der menschlichen Natur die Optik eines Menschen mitentscheiden zu lassen.

Man sieht eine Frau, die ihm gefällt, die er näher kennenlernen und gegebenenfalls wiedersehen möchte. Egal, ob im Supermarkt, an der Tankstelle oder in einer Bar gilt:

Sie schaut ihm tief in die Augen, lächelt ihn an, sucht subtil seine körperliche Nähe, spielt mit ihren Haaren, zieht sich aufreizend an und lässt sogar die ein oder andere Zweideutigkeit fallen: Noch mehr Signale kann eine Frau kaum senden.

Sofern das Lippenspiel feurig ist und man Lust auf mehr hat, kann man seine Auserwählte mit diversen Lippenbekenntnissen um den Verstand bringen. Das können leidenschaftliche Küsse sein, aber auch Küsse auf den Hals, Nacken und an den Ohren. Konzentriert man sich auf die erogenen Zonen einer Frau, wird sie schon bald dahinschmelzen.

Aber nicht nur klassische Zungenspiele können Frauen schnell um den Verstand bringen, sondern auch sanftes Knabbern oder Beißen drückt viel Leidenschaft aus.

Fallen langsam die Hüllen sollte man auf die Körpersprache und somit auf die Bedürfnisse der Frau eingehen. Streckt sie ihren Rücken durch, will sie am Hals oder Dekolleté verwöhnt werden, spreizt sie ihre Beine, will sie mehr Nähe und stöhnt sie während des Vorspiels, will sie weiter und weiter gehen.

Sobald sich Männer beim Frauen verführen auf die Auserkorene einlassen, sie mit Händen und Lippen sowie Körper und Geist begehren und sie zu nichts drängen, wird sie schnell einen Nachschlag verlangen oder sogar noch nach Morgensex lechzen.