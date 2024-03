"Love Bombing": Große Liebe oder Gefahr? So erkennt Ihr es

Daher sollen Personen, die herbe Enttäuschungen in der Vergangenheit erleben mussten oder in ihrer Kindheit wenig Bestätigung erfahren haben, anfälliger für Love Bombing sein.

Love Bombing fühlt sich zunächst schmeichelhaft an, denn die starke Zuwendung löst in einem selbst Gefühle der Bewunderung und Bestätigung aus. Darüber hinaus fühlt man sich auf eine Weise geliebt, wie es noch nie zuvor empfunden wurde.

Komplimente, Geschenke und viel Zuwendung des (neuen) Schatzes sind nicht per se Love Bombing - völlig klar. Jedoch ist es, besonders in einer neuen Liebe, nicht immer leicht, das "normale Verliebtsein" vom toxischen Love Bombing zu unterscheiden.

Egal, ob Treffen mit Freunden oder Familienfeiern: Der "liebeswütige Schatz" will immer überall dabei sein. Es wirkt fast so, als hätte er oder sie keine eigenen Sozialkontakte und will an jedem Schritt im eigenen Leben aktiv teilhaben.