Mit diesen 6 Tipps entkommt Ihr der "Friendzone"

Auch in der besten Freundschaft können platonische Gefühle zu Liebe führen. Blöd nur, wenn diese (vermeintlich) einseitig ist. Gewissheit ist hierbei das A und O, um endlich raus aus der Friendzone zu kommen.

In welcher Art Friendzone Ihr feststeckt und welche sechs Möglichkeiten es gibt, dieser zu entfliehen, erfahrt Ihr hier.

Denn mit dem richtigen Verhalten kann man herausfinden, ob der gemeinsame Weg in der Freundeszone endet, oder ob sich vielleicht doch das Tor der Liebe öffnet.

Man will zwar raus aus der Friendzone (zu Deutsch: Freundeszone), aber auch die Freundschaft nicht gefährden. Es ist ein Kampf zwischen Kopf und Herz, dem man aber nicht automatisch erlegen ist.

Menschen geraten häufiger, als man glaubt, in die zwiespältige Falle zwischen Freundschaft und Liebschaft. Sobald die einst nur platonischen Gefühle plötzlich romantische und sexuelle Nuancen erhalten, tut die Nähe zu diesem einen Menschen nicht mehr nur gut, sondern bereitet gleichzeitig Kopf- und Herzzerbrechen.

Während sich also die eine Person mehr wünscht, will die andere Person nur eine Freundschaft. Dieses Problem betrifft viele Menschen.

Befindet man sich in einer Friendzone, haben romantische oder gar sexuelle Komponenten keinen Platz in dieser Verbindung.

Eine tiefe Freundschaft zwischen zwei Menschen ist ein wertvolles Geschenk, das man stets in Ehren halten und niemals gefährden sollte. Beginnen allerdings die platonischen Gefühle (einseitig) zu weichen und Liebe wird spürbar, kann diese Freundschaft dem eigenen Herz ganz schön zusetzen.

Fun Fact: Der Begriff "Friendzone" wurde durch die Sitcom "Friends" bekannt, in der Joey damit sein Beziehungsdilemma auf den Punkt bringt. Und noch heute spricht er damit zahlreichen Menschen aus der Seele.

Mit diesen sechs Tipps stehen die Chancen gut, die tiefe Freundschaft in eine feste Partnerschaft zu verwandeln.

Man weiß genau, man will keine Freundschaft, sondern eine feste Beziehung mit diesem besonderen Menschen beginnen. Damit das gelingt, sollte man sein Verhalten reflektieren und möglicherweise modifizieren.

Egal, ob über Konkurrenten in Sachen Liebe oder andere Probleme des Lebens: Bietet man fortwährend eine Schulter zum Ausweinen und spielt den mentalen Mülleimer, wird nie etwas laufen - weder Romantik zwischen einander noch Sex miteinander. Stattdessen kann man den Fokus auf gemeinsame Interessen lenken, tolle Unternehmungen vorschlagen und ihr oder ihm zeigen, dass man mehr sein kann, als nur ein guter Freund oder gute Freundin.

Wenn die auserwählte Person in diese Vorschläge einwilligt, ist das ein vielversprechendes Zeichen.

Die Angst davor, jemanden zu verlieren, ist bei Menschen grundsätzlich sehr groß, oft größer als das Verlangen, etwas Neues zu erhalten oder weiterhin in seinem Leben zu haben.

Folgende Verhaltensweisen können aufzeigen, dass Interesse an anderen Frauen oder Männern ins Herz treffen:

Sobald man Interesse an einer anderen Frau oder einem anderen Mann ausspricht, kann das zu eindeutigen Gefühlsregungen und Reaktion führen. Denn möglicherweise ist der anderen Person (noch) gar nicht klar, dass auch bei ihm oder ihr mehr Gefühle sind. Hierbei geht es nicht darum, Spielchen zu spielen, sondern vielmehr darum, die verborgenen Gefühle hervorzulocken - falls sie vorhanden sind.

Werden Komplimente dieser Art mit einem Lächeln und tiefen Blicken in die Augen beantwortet, kann der erste Körperkontakt entstehen und den Weg ins Wir ebnen.

Komplimente sind Balsam für die Seele und ein wahrer Türöffner in Sachen Liebe und Sex. Offensive Komplimente, die zudem Raum für Körperkontakt bieten, sind ideale Friendzone-Ermittler.

Natürlich ist das nicht so einfach, denn die Angst vor Ablehnung oder dem Zerbrechen der Freundschaft hemmt immens. Dennoch ist klar, dass subtile Friendzone-Ermittlungen manchmal nicht ausreichende Gewissheit bieten.

Hoffen ist Silber, Sprechen ist Gold: Raus aus der Friendzone kommt derjenige am schnellsten, der seine Gefühle klar kommuniziert. Sobald man sich öffnet und seine Wünsche, Ziele, Bedürfnisse und Erwartungen unverblümt preisgibt, weiß das Gegenüber Bescheid und kann reagieren.

Will man raus aus der Friendzone, sollte man seine eigene Situation zunächst genauer unter die Lupe nehmen.

Steckt man in der Friendzone fest oder geht da mehr? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten, schließlich gibt es drei verschiedene Arten der unliebsamen Freundeszone.

Viele Menschen in dieser Friendzone haben sich irgendwann locker kennengelernt und sich auf Anhieb gut verstanden. Sie sind allerdings vermehrt in Gruppen unterwegs und treffen sich grundsätzlich nie alleine. Plötzlich spürt man ernstes Interesse an diesem einen Menschen und wünscht sich mehr als nur einen weiteren Freund oder eine weitere Freundin.

Hier ist das Beziehungsfenster noch ziemlich weit geöffnet.