Freundschaft Plus: So funktioniert der "Sex mit Freunden"

Eine Freundschaft Plus vereint die Vorzüge einer Freundschaft mit regelmäßigem Sex. Wie dieses Konzept funktioniert, hat TAG24 für Euch zusammengestellt.

Von Alexa Moustaka

Freundschaft Plus wird auch "Friends with benefits" genannt. Und das ist es auch, denn man teilt nicht nur platonischen Spaß, sondern auch körperlichen. Wie der "Sex unter Freunden" funktioniert und was man dabei unbedingt beachten sollte, erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Freundschaft und Sex lassen sich vereinen. © 123RF/lightfieldstudios Zwischenmenschliche Harmonie, gemeinsame Unternehmungen und ein vertrautes Miteinander sind der Inbegriff einer wahren Freundschaft. Das Einzige, das hierbei keine Rolle spielt, ist gemeinsamer Sex. Oder vielleicht doch? In einer sogenannten Freundschaft Plus ist genau das möglich. Das klingt eher nach einer festen Beziehung? Nicht ganz, denn das freundschaftliche Verhältnis mit Sex zeichnet sich durch sexuelle Unverbindlichkeit aus. Man genießt demzufolge alle Vorzüge einer innigen Freundschaft, die zudem von erotischen Momenten ergänzt wird. Na, schon daran interessiert, wie genau das Ganze funktionieren soll? In diesem Artikel erhaltet Ihr hilfreiche Antworten, Tipps und Anregungen über dieses viel und heiß diskutierte Freundschaftsmodell. Weitere informative Themen rund um Sex und Partnerschaft lest Ihr im Lust und Liebe-Ratgeber auf TAG24!

Was ist Freundschaft Plus? Eine Definition von "Sex mit Freunden"

Eine Freundschaft Plus, auch "Friends with benefits" oder "Freundschaft mit gewissen Vorzügen" genannt, verbindet eine tiefe Freundschaft zwischen zwei Menschen, die jedoch hin und wieder ihre sexuelle Lust miteinander ausleben. Wenn man weiter ins Detail geht, lassen sich die folgenden genaueren Merkmale einer solchen Freundschaft ausmachen.

Eine Freundschaft Plus entwickelt sich oft schleichend. © 123RF/juripozzi

Keine Paarbeziehung, aber auch keine unverbindliche Affäre Dieses Modell stellt weder eine Paarbeziehung dar, noch handelt es sich hierbei um eine unverbindliche Affäre. Nach wie vor sind die Beteiligten miteinander befreundet, unternehmen Dinge gemeinsam, erzählen sich Persönliches, schätzen einander sehr und begegnen sich auf Augenhöhe. Lust statt romantischer Gefühle Folglich besteht zunächst nur eine platonische Freundschaft, aus der mit der Zeit mehr wird. Aber Achtung: Mit mehr sind keine romantischen Gefühle füreinander, sondern viel eher die Lust aufeinander gemeint. Denn sobald der gemeinsame Sex diese Freundschaft ergänzt, kommt das sogenannte Plus hinzu. "Friendzone" statt liebevollem Körperkontakt Anders als in einer klassischen Paarbeziehung kommen sich die Personen im alltäglichen Zusammensein nicht sonderlich nahe. Weder Umarmungen oder Küsse noch Händchenhalten spielen bei einer Freundschaft Plus eine Rolle. Die "Friendzone" bleibt also weitestgehend bewahrt. Nur in bestimmten Momenten der Lust wird die freundschaftliche Ebene durch eine sexuelle ergänzt.

An der Freundschaft selbst ändert sich letzten Endes nichts: Romantische Gefühle oder exklusive Verpflichtungen entstehen nicht und haben grundsätzlich keinen Platz in dieser Verbindung.

3 Vorteile einer Freundschaft Plus

Aus einer Freundschaft Plus kann man viele Vorteile ziehen. © 123RF/Vadymvdrobot Wie bei beinahe allem im Leben gibt es immer zwei Seiten. Beginnen wir mit den Vorzügen - durch diese drei Vorteile ist eine Freundschaft Plus eine nähere Betrachtung wert: 1. Vertrautheit, Sex und Unverbindlichkeit Man genießt regelmäßigen Sex mit einer vertrauten Person, der man aber keine Rechenschaft ablegen muss. Trotz des Sex mit einem guten Freund oder einer guten Freundin bleibt die Freundschaft erhalten und man kann den Sex als Sahnehäubchen auf dieser Torte betrachten. Lust & Liebe Ratgeber Frauen sind untreuer als Männer: Gründe und Verhalten 2. Keine Dates oder One-Night-Stands nötig Im Bett harmoniert es und man kann sich fallen lassen. Zudem kennt man die sexuellen Vorlieben des Liebhabers oder der Liebhaberin und muss sich nicht wiederholt auf einen neuen Sexpartner oder eine Sexpartnerin einstellen. Durch den regelmäßigen Sex mit einem Freund oder einer Freundin ist man ungehemmter und kann den Sex richtig genießen. 3. Spannung und Würze bleiben erhalten Weil man sich nicht täglich sieht, bleibt die Spannung untereinander länger erhalten. Darüber hinaus ist eine Freundschaft Plus nicht planbar - sie bleibt also länger aufregend. Der gemeinsame Sex geschieht grundsätzlich nie aus Pflichtgefühlen oder Routine, wie es in manchen Partnerschaften der Fall ist. Das Gefühl des Neuen und Ungewissen sorgt für den ganz bestimmten Reiz.

Freundschaft Plus hat auch 3 Nachteile

Eine Freundschaft Plus kann zuweilen sehr nachdenklich machen. © 123rf/Milkos Betrachten wir nun die andere Seite der Medaille - diese drei Nachteile können eine Freundschaft Plus schwierig werden lasen: 1. Freundschaft Plus ersetzt keine Beziehung Ist man auf der Suche nach wahrer Liebe, emotionaler Zuwendung und einer gemeinsamen Zukunft, ist eine Freundschaft Plus ein Fass ohne Boden. Denn auch wenn die Verbindung zueinander eine innige ist, so kann und wird sie eine echte Paarbeziehung niemals ersetzen können. Man sollte also stets selbstreflektiert bleiben und sich vor Augen führen, was man wirklich will. 2. Freundschaft kann gefährdet werden Sobald man die körperliche Friendzone verlässt und sich der gemeinsamen Ekstase hingibt, bewegen sich manche Freundschaften auf eine andere Ebene. Allein die Tatsache, dass man einander nackt und lustvoll sah und erlebte, kann die Freundschaft verändern. Kommen einseitige romantische Gefühle ins Spiel, kann sie sogar ernsthaft gefährdet werden. 3. Kommunikation und Regeln Damit eine Freundschaft Plus wirklich für beide Seiten funktioniert, ist eine klare Kommunikation unerlässlich. Zudem sind Regeln wichtig, an die sich beide Seiten halten sollten. Das kann unter Umständen zu Spannungen in der Freundschaft führen, die es ohne das Plus nicht gäbe.

5 goldene Regeln für eine funktionierende Freundschaft Plus

Damit eine Freundschaft Plus langanhaltend funktioniert, nicht für Herzschmerz sorgt und einfach nur Spaß macht, sollte man sich an folgende fünf Regeln halten:

1. Regel: Kein Kuscheln, keine Komplimente

Die Freundschaft sollte sich im Kern nicht verändern, nur weil man hin und wieder miteinander schläft. Sobald man kuschelnd Filme streamt und Arm in Arm einschläft, könnte das Kuschelhormon Oxytocin schon bald für Gefühle sorgen, die weit über eine Freundschaft hinausgehen. Auch Komplimente wie "Deine Beine sind der Wahnsinn" oder "Eigentlich geben wir ein hübsches Paar ab" könnten missverstanden werden und die Freundschaft Plus auf wackelige Füße stellen. Schließlich bleibt die grundlegende Idee, dass Ihr immer noch "nur Freunde" seid.

2. Regel: Offene Kommunikation

Es ist passiert: Sex mit einem Freund oder einer Freundin! Wichtig ist nun, darüber zu sprechen. Den gemeinsamen Sex totzuschweigen, kann zu Spannungen führen, die toxisch für die Freundschaft sind. Großer Fehler oder Anfang einer Freundschaft Plus? Man sollte sich folglich zusammensetzen und darüber sprechen, was der gemeinsame Sex für einen selbst bedeutet und wie man das zukünftig angehen möchte. War es ein Fehler? Dann sollte man es bei diesem einen Mal belassen und das Thema abhaken. Darf es gerne wiederholt werden, ohne dass daraus mehr entstehen soll? Dann ist eine Freundschaft Plus geboren. Oder sind tiefe Gefühle füreinander im Spiel? Dann sollte man ernsthaft über die Perspektiven einer festen Beziehung sprechen.

Beherzigt man einige Regeln, kann eine Freundschaft Plus ein großer Gewinn sein. © 123Rf/oneinchpunch

3. Regel: Der richtige Umgang mit Eifersucht

Freunde stehen sich sehr nahe und teilen viel miteinander. Dazu gehören auch oft offene Gespräche über Dates, sexuelle Eskapaden oder auch erlesenen Spaß. Befindet man sich inzwischen in einer Freundschaft Plus, können diese offenen Gespräche etwas schwierig werden. Denn das Gegenüber könnte eifersüchtig auf andere Liebhaber oder Liebhaberinnen reagieren, sich plötzlich wertlos fühlen oder hitzige Diskussionen beginnen.

Tipp: Am besten ist es, wenn man das Thema "andere Sexpartner oder Sexpartnerinnen" in der Freundschaft streicht. Ja, hierdurch entsteht ein Geheimnis, das es vorher nicht gab. Aber dieses Geheimnis kann die Freundschaft schützen.

4. Regel: Weiterhin mit gemeinsamen Freunden treffen

Man hat sich vielleicht innerhalb gemeinsamer Freundschaften kennengelernt oder hat neue, gemeinsame Freundschaften aufgebaut - dann ist es wichtig, diese Menschen weiterhin gemeinsam zu treffen. Andernfalls entsteht eine Exklusivität, die den Anschein einer festen Partnerschaft suggeriert. Möchte man das, ist es natürlich okay, aber dann sollte es innerhalb der Clique klar kommuniziert werden. Strebt man wirklich nur eine Freundschaft Plus miteinander an, ist es umso wichtiger, nicht nur noch Zweisamkeit zu erleben. Denn das könnte dazu führen, dass sowohl der Freundeskreis als auch man selbst das Gefühl bekommt, dass mehr zwischen einander läuft als "freundschaftlicher Sex".

5. Regel: Keine Übernachtungen

Sofern eine Freundschaft Plus nicht in eine feste Beziehung münden soll, sind getrennte Betten enorm wichtig. Sonst gewöhnt man sich schnell an die Nähe des anderen, entwickelt möglicherweise unerwünschte Gefühle und es entsteht die Illusion einer festen Partnerschaft. Nachdem man also miteinander Sex gehabt hat, sollte man nach Hause fahren, im eigenen Bett schlafen und diesen Teil der Freundschaft wie eine Affäre behandeln. So steigen die Chancen, dass die Freundschaft Plus problemlos funktioniert.

Dann sollte eine Freundschaft Plus beendet werden: 3 Gründe

Wird das lockere Miteinander zu emotional, sollte eine "Trennung" in Erwägung gezogen werden. © 123RF/twinsterphoto Egal ob offene Beziehung, Affäre oder Freundschaft Plus: Die meisten dieser Beziehungsmodelle haben eine Halbwertszeit. Der Grund hierfür liegt grundsätzlich in den Emotionen. Folgende drei Szenarien zeigen auf, wann es Zeit wird, die Freundschaft Plus wieder rein platonisch werden zu lassen: 1. Grund: Beide Seiten entwickeln tiefe und romantische Gefühle füreinander. Habt Ihr Euch verliebt und wollt Eure Verbindung auf das Level einer festen Partnerschaft upgraden, dann nur zu. Glückwunsch und viel Erfolg! 2. Grund: Sind die Gefühle nur einseitig gewachsen und es kommt zunehmend zu Herzschmerz, Spannungen oder Eifersuchtsdramen, sollte die Freundschaft Plus um das Plus gekürzt werden. Sonst könnte die Freundschaft zwischen Euch in kurzer Zeit scheitern. Ein temporärer Abstand zueinander ist dann wichtig, damit der verliebte Part wieder zu Kräften kommen kann. 3. Grund: Möglicherweise muss man wieder zurück in die Friendzone, weil sich einer der beiden in eine andere Person verliebt hat. Um eine neue Beziehung einzugehen, muss man zuweilen alte Verbindungen kürzen. Hat einer von Euch ernsthaftes Interesse an einer anderen Frau oder einem anderen Mann, sollte die Freundschaft Plus rechtzeitig beendet werden. Zum einen, um seine Liebschaft ehrlich und treu beginnen zu können und zum anderen, damit man seinem Freund oder seiner Freundin weiterhin respektvoll und transparent entgegentritt.

Fazit: Beide Seiten müssen dasselbe wollen

Nur wenn sich beide in der Freundschaft Plus wohlfühlen, kann sie gelingen. © 123RF/dotshock