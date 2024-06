Was ist Liebe? Deshalb ist sie machtvoll, wundervoll und mühevoll

Bereits die alten Philosophen und Dichter beschäftigte die Frage "Was ist Liebe?" derart, dass sie ganze Bücher und Bühnenwerke füllten. Alles, was wir tun, tun wir scheinbar aus Liebe oder der Abwesenheit von Liebe. Hier erfahrt Ihr, weshalb Liebe eines der machtvollsten Kräfte des Lebens ist.

Kein Wunder, denn Liebe ist eine schöpferische Kraft, die Menschen in ferne Länder auswandern lässt und auf eine Weise belebend sein kann, dass man über seine Grenzen hinauswächst.

Jeder strebt nach Liebe, will sie fühlen, geben und teilen. Liebe scheint nicht greifbar, dennoch weiß jeder für sich, wie er sie definiert. Sie mit Worten zu beschreiben, fällt den meisten Menschen schwer.

Aber was ist Liebe genau? Ist sie reine Biochemie, funktioniert sie auf Metaebene oder ist es eine Mischung aus beidem? Liebe ist derart kraftvoll, dass sie Menschen stärken und schwächen kann. Sie kennt keine Grenzen und wird auf unterschiedliche Weisen gelebt und erlebt.

Im Folgenden erfahrt Ihr, was Liebe im Körper in Gang setzt, welche Sprache Liebe spricht, wo eigentlich der Unterschied zwischen verliebt sein und lieben ist und warum Selbstliebe einen bedeutsamen Pfeiler für die partnerschaftliche Liebe darstellt.

Und obwohl das richtig ist, wird diese Definition der Liebe nicht gerecht. Liebe ist emotional, Liebe ist geistlich, Liebe ist körperlich. Aus all diesen Komponenten formt sich ein unbeschreibliches Gefühl, ohne das dem Leben eine Besonderheit fehlt. Für manche Menschen fehlt ohne Liebe sogar der Sinn des Lebens - so macht- und kraftvoll ist sie.

Liebe ist eine Einstellung, die eine affektive (Zuneigung, Zärtlichkeitsgefühle, Leidenschaft, Freude in Bezug auf die geliebte Person), kognitive (Aufwertung und Idealisierung der geliebten Person) und Verhaltenskomponente (Annäherung an und Umarmung der geliebten Person) aufweist.

Zudem werden die Hormone Dopamin, Serotonin und Adrenalin vermehrt ausgeschüttet, wenn man sich verliebt. Diese drei sorgen für das unvergleichliche Bauchkribbeln, die Idealisierung des (neuen) Schatzes und für die atemberaubenden Glücksgefühle. Liebe kann also tatsächlich derart berauschen, dass sie süchtig macht.

Viele Menschen interpretieren diesen emotionalen Wandel falsch und setzen ihn mit dem Abschwächen von Gefühlen gleich. Die Sorge, die Beziehung könnte nicht mehr die richtige sein, wird mit Gedanken an Trennung genährt.

Sobald man sich auch körperlich näher kommt, sorgt Oxytocin für starke Bindungsgefühle. Auch deshalb will man in der Anfangsphase einer Beziehung ständig miteinander schlafen und interpretiert in die eigene Gefühlslage große Liebe hinein.

Sobald man sich einem anderen Menschen auf besondere Weise annähert, wird man mit Endorphinen und Dopamin, den sogenannten Glückshormonen, nahezu überflutet. Sie reizen das limbische System im Gehirn, was temporär dazu führt, nicht mehr rational zu denken. Man fühlt ausschließlich und diese Gefühle sind überragend.

Weil aber das berauschende Gefühl der Verliebtheit einen täglichen Kick verspricht, beenden einige Menschen ihre Partnerschaft an dieser Stelle, um diesen hormonellen Rausch schnellstmöglich mit jemand neuem erleben zu können.

Aber was steckt wirklich dahinter? Endet die Verliebtheit, öffnet sich ein Tor zur Liebe. Plötzlich kribbeln Küsse nicht mehr im Bauch und das Herz macht nicht länger einen Sprung, sobald man den Namen des Schatzes auf dem Handydisplay sieht, dafür kommen andere Gefühlsebenen zum Vorschein:

"Ich liebe Dich" sind drei magische Worte. Aber oft sprechen Taten mehr als Worte. Liebe hat ihre ganz eigene Sprache und wenn man genau hinhört, wird man sie entschlüsseln und anhand von Gesten und Taten wahre Liebe erkennen.

Zweisamkeit: Nimmt man sich ausreichend Zeit füreinander, zelebriert und genießt sie, kann das ein Zeichen von Liebe sein. Gemeinsame Frühstücke am Wochenende, der liebevolle Gute-Nacht-Kuss am Abend oder gemeinsame Hobbys sind Beziehungsrituale, die wert- und wundervoll sind.

Anerkennende Worte: "Danke, dass Du an meiner Seite bist und mich so unterstützt", "Du bist wirklich ein toller Mensch" und "Ich bin sehr dankbar für Dein Verständnis, das ist nicht selbstverständlich" sind Worte der Wertschätzung und haben viel Gewicht. Neben dem magischen "Ich liebe Dich" zeigen sie tiefe Verbundenheit und große Gefühle.

Liebevolle Geschenke: Hierbei geht es nicht um den materiellen Wert, sondern vielmehr um den Gedanken dahinter. Man sieht etwas, denkt an seinen Schatz und erfreut sich an seiner oder ihrer Freude. Egal, ob das selbst gekochte Lieblingsessen als Überraschung am Abend oder eine hübsche Teetasse für seinen oder ihren Morgentee: Die Aufmerksamkeit zeigt, wie viel man seinem Schatz bedeutet.

Gegenseitige Unterstützung: Immer füreinander da zu sein und sich gegenseitig aufzufangen, wenn man droht zu fallen, sind große Taten großer Gefühle. Denn besonders in schwierigen Zeiten ist Zusammenhalt nicht nur wichtig, sondern auch ein Zeichen aufrichtiger Liebe. Das kann die Unterstützung bei Krankheit sein, in der man seine körperlichen und mentalen Schwächen zeigt und sich nicht für diese schämt. Aber auch "nur" kleine unterstützende Taten, wie das Auto in die Werkstatt zu bringen, um seinem Schatz den Tag stressfreier zu gestalten, sind Gesten der Fürsorge und Liebe.

Intimität und Zärtlichkeiten: Natürlich darf und soll die körperliche Komponente nicht fehlen, denn auch sie ist ein wundervolles nonverbales Zeichen der Liebe. Hierzu zählt selbstverständlich ein leidenschaftliches Liebesspiel, aber auch liebevolle Küsse zwischendurch, innige Umarmungen, kuscheln auf der Couch oder das Tanzen in der Küche beim gemeinsamen Kochen gehören zur Sprache der Liebe.