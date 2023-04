Liebt er mich? Diese 10 Anzeichen verraten es

"Ich liebe Dich" - drei kleine Worte mit großer Bedeutung. Egal ob in einer frischen Beziehung oder einer langjährigen Partnerschaft, manchmal ist man sich unsicher, ob der andere dasselbe empfindet. Viele Männer sind keine Geschöpfe vieler Worte, sondern wollen Taten sprechen lassen. TAG24 verrät, was verliebte Männer tun, um ihre Liebe mitzuteilen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, was verliebte Männer tun und wie sie ihre Liebe zeigen, ohne sofort "Ich liebe Dich" zu sagen.

Sobald man sich verliebt, wird man verletzlicher. Sich zu offenbaren ist dann besonders schwer. Zumal man nicht weiß, wie es um die Emotionalität des Partners bestellt ist. Solche Zweifel können auch in einer langjährigen Beziehung aufkommen, denn der Alltag bietet Raum für gewisse Sorgen, ob die Gefühle beim Partner womöglich abgenommen haben.

Sobald man sich in einer neuen Beziehung befindet, schaut man durch die rosa-rote Brille. Der Himmel hängt voller Geigen und man fühlt sich, als könne man die gesamte Welt umarmen.

Das Verhalten während des Kontaktes zueinander verrät einiges über seine Gefühle. Bekommt man zeitnah eine Antwort auf seine Nachricht? Ruft er vorm Schlafengehen nochmal an, um eine gute Nacht zu wünschen? Erkundigt er sich abends, wie der Tag war? Ja, ja und ja? Das kann man als deutliches Zeichen werten, dass man ihm wichtig ist. Ergo: Seine Gefühle sind weit größer, als nur Sympathie.

Wenn sich ein Mann regelmäßig erkundigt, wie es einem geht und was einen beschäftigt oder gar belastet, sind seine Gefühle groß. So zeigt er ernsthaftes Interesse an den Befindlichkeiten seiner bzw. seines Liebsten.