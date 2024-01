Die größten Brüste der Welt wiegen zusammen 52 Kilo

Er sorgte nicht nur für mehr Selbstbewusstsein bei Annie, sondern war auch ein Booster für ihre Porno-Karriere . In den 1990er-Jahren motivierte er seine Frau, einschlägige Bilder an Erotik-Magazine zu senden. Mit Erfolg, denn fortan drehte sie, alias Norma Stitz, diverse Pornofilme und ist im Guinnessbuch der Rekorde die Frau mit dem größten natürlichen Busen der Welt.

Chelsea Charms (47) posiert auf Instagram in diversen eleganten Outfits, die durch ihre Riesenbrüste kaum an Ort und Stelle bleiben. Ihr letzter TV-Auftritt war 2011 in der britischen Fernsehsendung This Morning. Schon damals zog ihr mega Vorbau alle Blicke auf sich.

Ihre Brüste wachsen und wachsen dank illegaler Operation:



Nach längerer Medienstille um Chelsea Charms zeigt sich die Blondine nun wieder regelmäßig auf Instagram. Sie erklärte, dass ihre Brüste mittels illegalem Eingriff noch größer wurden und werden. In jede Brust ließ sie sich Polypropylen-Brustimplantate einsetzen, die das Brustgewebe reizen und für ein kontinuierliches Wachstum sorgen können. "Itsy und Bitsy", so nennt Charms ihre Brüste, wachsen nach eigenen Angaben rund 2,5 Zentimeter pro Monat.

Angeblich ließ sie verlauten, dass sie das Polypropylen entfernen und sich die Brüste verkleinern lassen wolle. Dazu gibt es allerdings keine offiziellen Informationen.