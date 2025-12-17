Im größten Lebkuchenhaus der Welt könnte eine ganze Familie wohnen

Fast unvorstellbar groß ist das größte Lebkuchenhaus der Welt. Erfahre beeindruckende Infos zu ✓ Maßen, ✓ Kalorien und ✓ mehr.

Von Nele Fischer

Wer sich schon mal an Bauwerken aus Lebkuchen versucht hat, weiß, dass der Bau nicht immer ganz einfach ist. Umso beeindruckender ist das größte Lebkuchenhaus der Welt. Weitere atemberaubende Leistungen findest Du unter: menschliche Rekorde.

So groß ist das größte Lebkuchenhaus der Welt

Pfefferkuchenhaus in Lebensgröße? Das größte Lebkuchenhaus der Welt überragt. © 123RF/liudmilachernetska Laut Guinness World Record wurde das Haus des Traditions Clubs am 30. November 2013 zum größten Lebkuchenhaus der Welt ernannt. Es ist ein US-amerikanischer Golf-Club in Bryan, Texas. Den Weltrekord hält das Lebkuchenhaus mit folgenden gigantischen Maßen: Länge: 18,28 Meter

Breite: 12,8 Meter

Höhe: 3,07 Meter (an der höchsten Stelle)

Volumen: 1110,1 Kubikmeter Es war also so groß, dass problemlos eine fünfköpfige Familie darin hätte wohnen können. Zudem verfügte das Lebkuchenhaus - wie ein echtes Haus - über Elektrizität und eine Genehmigung von der Stadt.

Mega-Lebkuchenhaus aus 7000 Eiern und einer Tonne Butter

Abgesehen vom Unterbau, Gerüst und Dachstuhl aus Holz hätte man das Dach und die Fassade vollständig essen können. Verbaut, beziehungsweise verbacken wurden dabei unter anderem fast eine Tonne Butter sowie über 7000 Eier. Dekoriert wurde mit etwa 22.000 Süßigkeiten. US-Medien sprachen von insgesamt etwa 36 Millionen Kilokalorien. Die Zutaten wurden komplett gespendet. Gleichzeitig sammelte der Traditions Club weitere Spenden durch Eintrittsgelder, die Besucher zahlten, um im Lebkuchenhaus den Weihnachtsmann zu treffen.

Größtes, komplett essbares Lebkuchenhaus Deutschlands

Für eines der größten Lebkuchenhäuser Deutschlands ist unter anderem Jumbo Schreiner vom ProSieben-Magazin Galileo verantwortlich. Zusammen mit der Brothaus GmbH in Burgbernheim und unter anderem Bäckern, Konditoren, Zimmerern und Architekten wurde in 500 Arbeitsstunden ein statisch stabiles Lebkuchenhaus konstruiert, das ohne Gerüst stehen kann. Es sollte komplett aus Lebkuchen bestehen und von unten bis oben vollständig essbar sein. Aus 1500 Kilogramm Lebkuchen entstanden Ziegelsteine, die mit Zuckermasse zu einem Haus mit folgenden Maßen gebaut wurden. Höhe: 2,8 Meter

Breite: 3 Meter Am 5. Dezember 2014 wurde es von der Bäckerei 15 Kilometer entfernt zum Weihnachtsmarkt auf dem Reiterlesmarkt in Rothenburg ob der Tauber transportiert und dort präsentiert. Eine Holzkonstruktion, die dem sicheren Transport diente, wurde vor Ort wieder abmontiert. Dank durchdachter Architektur stand das Lebkuchenhaus aber auch ohne Gerüst erfolgreich.