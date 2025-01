Kleiner ist keine: Das ist die kleinste Frau der Welt

Jyoti Amge ist die kleinste Frau der Welt. Erfahre Interessantes über sie und ihr Leben. ✓Größe, ✓Weltrekorde, ✓Interessen und mehr.

Von Nele Fischer

Bei Rekordgrößen und -werten erwartet man meistens außergewöhnlich hohe Zahlen. Mindestens genauso bemerkenswert sind jedoch Rekorde wie der Titel als kleinste Frau der Welt. Weitere spannende Superlative findest Du unter: menschliche Rekorde.

Wer ist die kleinste Frau der Welt?

2018 traf die kleinste Frau der Welt zum ersten Mal den größten Mann der Welt. © dpa/AP/Amr Nabil In einer Menschenmasse geht der Durchschnittsmensch schnell unter. Männer und Frauen mit außergewöhnlicher Körpergröße erregen da schon leichter Aufsehen und stechen heraus. Diese Aufmerksamkeit bekommt auch Jyoti Amge geschenkt, wenn sie in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Sie gilt aktuell als kleinste Frau der Welt. Geboren wurde sie am 16. Dezember 1993 in Nagpur, Maharashtra (Indien). 2011 stieß sie die bisherige Rekordträgerin, die 69 Zentimeter große Amerikanerin Bridgette Jordan, vom Thron. Doch wie groß ist sie als kleinste Frau der Welt genau? Und wie beeinflusst das ihr Leben?

Wie groß ist die kleinste Frau der Welt?

Jyoti Amge ist 62,8 Zentimeter groß. Mit dieser Körpergröße ist sie mehr als einen Meter kleiner als die durchschnittliche Deutsche. Männer sind durchschnittlich fast dreimal so groß wie sie. Das Wachstum der kleinsten Frau der Welt soll in den ersten fünf Monaten ihres Lebens durchschnittlich gewesen sein, bevor es durch einen Gendefekt stark gehemmt wurde. Bei diesem Defekt namens Achondroplasie - eine Skelettdysplasie - sind Knorpel- und Knochenbildung gestört.

Vom Guinness-Buch der Weltrekorde wurde Jyoti Amge am 16. Dezember 2011 - ihrem 18. Geburtstag - zur kleinsten Frau der Welt erklärt.

An ihrem 18. Geburtstag heimste Jyoti Amge den Rekord als kleinste Frau der Welt ein. © dpa/EPA/Str

Es ist allerdings nicht ihr erster Titel: Einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde erhielt sie schon als Jugendliche. 2009 wurde sie zum kleinsten weiblichen Teenager der Welt erklärt. Zu dieser Zeit war sie 61,95 Zentimeter groß und wog 5,4 Kilogramm - nur vier Kilogramm mehr als zu ihrer Geburt.

Das Leben der kleinsten Frau der Welt

Schule Die Schulzeit absolviert Jyoti Amge wie alle anderen an einer normalen Schule, wo sie auch erfolgreich ihren Schulabschluss machte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde sie - abgesehen von einem speziellen Tisch und Stuhl - wie alle anderen behandelt. Hobbys und Kleidung Ihre Interessen gleichen denen anderer Menschen in ihrem Alter - darunter Mode und Make-up. Das Shoppen angemessener Kleidung für eine knapp 63 Zentimeter große erwachsene Frau erweist sich als schwierig. In Kindergrößen gibt es nicht sehr viel, das ihr gefällt. Daher werden Anziehsachen sowie Schuhe und Schmuck in der Regel extra für sie angefertigt. Träume Außerdem träumte Amge vom Reisen und einer Tätigkeit als Schauspielerin, insbesondere in Bollywood. Ihre Berühmtheit ermöglichte ihr, beides teilweise zu erfüllen. Um beispielsweise weitere Rekordträger und -trägerinnen zu treffen, reist sie gelegentlich um die Welt. In London fand ein Treffen mit der größten Frau der Welt statt. Den größten Mann der Welt - Sultan Köse - traf sie zum ersten Mal in Ägypten. Alter Mit Kleinwuchs geht auch die sogenannte Glasknochenkrankheit, Osteogenesis imperfecta, einher. Deshalb wird Amge im Alter vermutlich zunehmend von Pflege abhängig sein.

Die kleinste Schauspielerin der Welt

Einen weiteren Weltrekord hält sie laut Guinness-Buch ebenfalls als kleinste Schauspielerin der Welt. Jyoti Amge trat in zahlreichen Dokumentationen und Fernsehsendungen auf - z. B. in der amerikanischen Show "Entertainment Tonight" oder 2006 in der indischen Reality-TV-Show "Bigg Boss". Darüber hinaus konnte sie in einem Musikvideo mitwirken und eine wiederkehrende Rolle in der US-amerikanischen Serie "American Horror Story" ergattern. 2014 spielte sie in der vierten Staffel "American Horror Story: Freak Show" mehrere Episoden lang Mahadevi Patel ("Ma Petite"). Das Celebrity Wax Museum in Lonavla (Indien) stellt sogar eine Wachsfigur von Jyoti Amge aus.

Die kleinste Frau der Welt zusammen mit Erika Ervin auf der Premiere für "American Horror Story: Freak Show". © dpa/EPA/NINA PROMMER

Das ist die kleinste Frau aller Zeiten