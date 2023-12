Diese Personen halten Rekorde für die längsten Bärte der Welt

Der längste Bart der Welt ist eine haarige Angelegenheit. So lang ist er.

Wer zurzeit den längsten Bart der Welt hat und wie lang der am längsten jemals gemessene Bart war, erfährst Du in diesem Artikel.

Etwa so schnell wie Kopfhaare wachsen Barthaare im Schnitt etwa 0,3 bis 0,5 Millimeter pro Tag und etwa 14 Zentimeter im Jahr. Jedoch ist die Geschwindigkeit generell von Person zu Person unterschiedlich. Entscheidend sind dabei unter anderem der Testosteronspiegel sowie die Ernährung und Lebensweise, und natürlich die Genetik.

Den längsten Bart eines noch lebenden Mannes hat zurzeit Sarwan Singh. Erstmals 2008 wurde sein Bart gemessen, der mit 2,33 Metern den letzten Rekord eines Schweden mit 1,77 Metern brach.

Zuletzt in 2022 gemessen, misst er ganze 2,54 Meter, und ist damit etwa so lang, wie der größte Mensch der Welt groß ist.

Seit sein Bart im Alter von 17 Jahren zu wachsen begann, hat er ihn als praktizierender Sikh aus Respekt vor Gott noch nie getrimmt, denn was von Gott geschaffen wurde, sollte so gelassen werden, so sein Credo. Den Bart sieht Singh somit als Teil seiner Identität.

Im Alltag trägt der Leiter einer Gemeinde des Guru-Nanak-Sikh-Tempels in Surrey (Kanada) den Bart zusammengebunden oder geflochten, für Zeremonien und besondere Anlässe öffnet er ihn jedoch.

Hinter dem langen Zopf steckt einiges an Pflege. Täglich wird das Haar in einer Wanne mit Shampoo und Conditioner gewaschen, anschließend getrocknet und zusammen mit Öl und Gel gebürstet.