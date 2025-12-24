Backkunst im XXL-Format: Der längste Christstollen sprengt alle Maße

Wie lang war der längste Christstollen der Welt und wo wurde er gebacken? TAG24 hat alle Infos zum Weltrekord.

Wurde der größte Christstollen der Welt in Dresden gebacken?

Wie lang war der längste Christstollen der Welt? (Symbolbild) © 123RF/tatner31 Eigentlich sollte es nicht überraschen, dass man bei der Suche nach dem längsten Christstollen auf Dresden stößt. Dank Dresdner Christstollen mit jahrhundertelanger Tradition gilt die Stadt als eine Art inoffizielle Stollen-Hauptstadt. Dort wollte der Rekordteam e. V. aus Gera am 26. November 2022 den bisherigen Rekord des längsten Stollens von 624,1 Meter (1995 in Detmold) überbieten. Für einen neuen Rekord muss das Weihnachtsgebäck also noch länger sein - dabei durchgehend und lückenlos. Und kleiner Spoiler vorweg: Das Vorhaben sollte glücken. Nicht weniger wichtig ist dabei außerdem der Geschmack sowie das Aussehen.

So entstand der längste Christstollen der Welt

Anstelle eines extrem langen Stollens am Stück wurde er von der Traditionsbäckerei Emil Reimann als viele einzelne Groß-Stollen-Stücke gebacken. Vor der Veranstaltung wurden sie dann auf dem Theaterplatz vor der Semperoper platziert. Mit flüssiger Butter wurden die einzelnen Stücke verbunden, bevor alles mit Puderzucker bestäubt wurde. Ein Rekordrichter - Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) - überprüfte Länge und Qualität, darunter auch die genannten Nahtstellen. 1022 Meter schlängelte sich der Christstollen letztendlich auf dem Theaterplatz - neuer Rekord!

Übrigens: Das Ganze diente einem guten Zweck: Dabei wurden Spenden für den damals sechsjährigen Louis gesammelt, der am MED13L-Syndrom leidet.

Kommt der eigentliche Rekordhalter aus den Niederlanden?

Vielleicht noch beeindruckender ist ein etwas kürzerer Christstollen. Laut Guinness World Records ist nämlich ein anderes Gebäck der längste Christstollen der Welt. Demnach soll Lidl in den Niederlanden - genauer gesagt in Haarlem - am 10. Dezember 2010 einen Stollen gebacken haben, der 72,10 Meter lang ist. Das Beeindruckende? Er wurde in einem Stück gebacken. Die Vorbereitung soll dabei zweieinhalb Stunden gedauert haben - das Backen weitere zweieinhalb Stunden.