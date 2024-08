Wow! So viel bringt das schnellste Auto der Welt auf den Tacho

Von null auf hundert in wenigen Sekunden: Man drückt das Gaspedal durch und alles um einen herum verschwimmt. Atemberaubende Geschwindigkeiten und die schnellsten Autos der Welt bei TAG24.

Der Rekord für das schnellste Auto der Welt wurde 2017 aufgestellt. (Symbolbild) © 123rf / artstageteam

Höher, schneller, weiter: Die Automobilgeschichte ist eng mit dem Streben nach Geschwindigkeit verbunden.

In den Ingenieuren steckt ein hohes Maß an menschlichem Ehrgeiz und die unermüdliche Suche danach, gesetzte Grenzen zu überschreiten. Dabei spielen neue Technologien eine große Rolle.

Abgesehen davon ziehen Fahrzeuge mit rekordverdächtigen Geschwindigkeiten natürlich auch Rennsportbegeisterte in ihren Bann. Jedoch spielen auch Regeln für die offizielle Bestimmung der Rekordaufsteller eine große Rolle.

Um in das Guinnessbuch der Rekorde zu kommen, müssen Fahrzeuge bei ihrem Rekordversuch in zwei Richtungen fahren, damit Steigungs- und Windverhältnisse mit berücksichtigt werden können. Unikate und Fahrzeuge mit wenigen Stückzahlen in der Herstellung werden nicht berücksichtigt. Ein Autohersteller muss mindestens 80 Fahrzeuge desselben Modells herstellen, um einen offiziellen Rekord aufstellen zu können.

Welches laut Guinnessbuch der Rekorde das schnellste Auto der Welt ist und welche inoffiziellen Rekorde aufgestellt wurden, erfährst Du im Folgenden.