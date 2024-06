Teuerstes Parfum der Welt: Für diesen Duft bezahlt man über eine Million Euro!

Entdecke die teuersten Parfums der Welt und tauche ein in die Welt der Haute Parfümerie voller Luxus und Prestige.

Was diese exklusiven Duftwasser so teuer macht und wie viel sie kosten, erfährst Du im Folgenden.

Erlesene Inhaltsstoffe, kunstvolle Flakons und limitierte Auflagen treiben die Preise in eine Richtung, die man sich kaum vorstellen mag.

In einer ganz anderen Liga spielen die teuersten Parfums der Welt, sie stehen für Luxus und Prestige.

Parfum hat für alle einen anderen Stellenwert. Während die eine Person einfach nur gut riechen möchte, will eine andere Person gern den eigenen Charakter unterstreichen oder sein Outfit komplettieren.

Drei Liter des Luxusparfums der Extraklasse sind in dem Flakon enthalten.

Optisch ist es mit 3.571 Diamanten und Gold mit einem Gewicht von etwa 2,5 Kilogramm sowie circa sechs Kilogramm Silber verziert und in einen zwei Meter hohen Sockelkoffer eingebaut. Dabei soll es an das Märchen von 1001 Nacht erinnern und den "Geist von Dubai" repräsentieren.

Nur ein einziges Exemplar vom teuersten Parfum der Welt wurde hergestellt, welches 2019 in der Mall of Dubai vorgestellt wurde. Der Unisex-Duft soll ganze 1,21 Millionen Euro kosten.

Alles in allem dürfen stolze Besitzer für diese Rarität circa 200.000 Euro bezahlen. Mehr Exklusivität ist wohl kaum möglich.

Es ist weniger der Inhalt, der den Duft so teuer macht, als vielmehr seine Hülle: Den Flakon schmückt ein 18-karätiger Goldrand sowie ein fünf-karätiger Diamant.

Seit 2006 steht außerdem ein anderes Parfum im Guinness-Buch der Rekorde mit dem Titel "Teuerstes Parfum der Welt (im Handel erhältlich)" und kommt aus dem Nischenhaus Clive Christian. Unter dem Namen "No.1 Imperial Majesty" entstand 2005 eine auf zehn Exemplare limitierte Auflage von Clive Christians "No. 1 Collection für sie und ihn" , welche regulär erhältlich ist.

DKNY steht eigentlich für relativ erschwingliche Düfte - bis auf diese limitierte Edition von "Golden Delicious":

In 1500 Stunden Handarbeit hergestellt, mit einem aus poliertem Gold geformten Flakon und verschiedenen Diamanten in der Form der New Yorker Skyline verziert, wurde das Parfum für 938.000 Euro verkauft.

Dessen Erlös wurde für wohltätige Zwecke gespendet.