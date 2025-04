Menschen am Limit: Der tiefste Tauchgang aller Zeiten

Schon die Vorstellung, alleine in der Tiefsee zu sein, ist n ichts für schwache Nerven. Der folgende Rekord gilt bisher als tiefster Tauchgang der Welt.

Doch wie tief können Menschen tatsächlich tauchen? Was war der tiefste Tauchgang aller Zeiten und was braucht es, um ihn zu erreichen?

Dunkel, kaum erforscht und lebensbedrohlich - trotz aller Gefahren stellt die Tiefsee eine ungebrochene Faszination für viele Menschen dar. Unter ihnen finden sich Extremsportler und Forscher, die es in die Tiefe zieht.

Beim No-Limits-Freitauchen erreichte er eine Tiefe von 253 Metern. Dabei wurde er mit einem Schlitten in die Tiefe gebracht und anschließend wieder nach oben gezogen.

Nachdem er den Weltrekord bereits 2007 mit einer Tiefe von 214 Metern gebrochen hatte, übertraf er sich selbst erneut am 6. Juni 2012 vor der griechischen Insel Santorin.

Der Tiefseetaucher lag eine Weile im Koma, ehe er eine monatelange Rehabilitation startete und zeitweise auf einen Rollstuhl angewiesen war. Seine rechte Körperhälfte war noch ein Jahr später eingeschränkt und er litt an Sprachstörungen.

Während des Aufstieges verlor Nitsch allerdings das Bewusstsein und musste von einem Sicherheitsteam schnell an die Oberfläche gebracht werden. Da dies ohne die geplanten Dekompressionsstopps passierte, kam es leider zu einer schweren Dekompressionskrankheit und mehreren Schlaganfällen.

Eine normale Atemgasmischung wäre in diesen Tiefen lebensgefährlich.

Ziel war eigentlich eine Tiefe von 350 Meter. Jedoch merkte er bereits vorher Anzeichen des Hochdrucknervensyndroms, einer Taucherkrankheit. Nur einen Meter tiefer hätte er seine Ausrüstung nicht mehr bedienen können, was fatal hätte ausgehen können.

Mit etwa 90 Gastanks tauchte er am 18. September 2014 im Roten Meer bei Ägypten ganze 332,35 Meter tief.

Faszinierender Rekord! So lang hielt die längste Ehe der Welt

Der größte Schneemann der Welt ist fast so groß wie die Freiheitsstatue

Wow! So viel bringt das schnellste Auto der Welt auf den Tacho

Der tiefste Tauchgang mit U-Boot wurde am 28. April 2019 von Texaner Victor Vescovo bestritten.

Tiefe

Bei der Tiefseeexpedition ging es 10.928 Meter tief ins "Challenger Deep", dem tiefsten Punkt der Erde, im Marianengraben. In diese Tiefe gelang er mit dem Tieftauchboot "Limiting Factor", das für die "Five Deeps Expedition", das Tauchen an die tiefsten Stellen aller fünf Ozeane, gebaut wurde.

Mission

Inhalte seiner Mission waren:

geologische sowie biologische Probensammlung

Videoaufnahmen und Entdeckung neuer Tierarten, aber auch von Plastikpartikeln

technologische Tests von Tauchrobotern und Sensoren zur Datenerhebung von Wassertiefe, Temperatur, Druck und Strömung

An Bord waren Sauerstoffflaschen, die die Versorgung in einem Notfall bis zu 96 Stunden gewährleisten sollten.

Bei späteren Tauchgängen mit gleichem Ziel wurde Vescovo begleitet.