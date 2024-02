Der größte Baum der Welt: Zweimal so schwer wie das größte Passagierflugzeug

Weitere spannende Superlative findest Du in der Rubrik " Rekorde ".

Über Jahrhunderte und Jahrtausende haben sich einige von ihnen in kolossale Lebewesen entwickelt.

Seit tausenden von Jahren steht so mancher am selben Fleck und trotzt jeglichen Geschehnissen, Wetterverhältnissen und Veränderungen.

Da die Art gerade im 19. Jahrhundert in großen Mengen abgeholzt wurde und die Anzahl damit immer weiter sank, steht der etwa 1900 bis 2500 Jahre alte Baum unter Naturschutz.

Bewundern kann man den Baum, ein Riesenmammutbaum ( Sequoiadendron giganteum ) - auch "Giant Sequoias" oder "Sierra Redwood" - im Sequoia-Nationalpark in Kalifornien.

Fast 1500 Kubikmeter umfasst der mächtige Baum. Allein der Stamm soll 1938 auf ein Gewicht von über 1100 Tonnen geschätzt worden sein. Das ist fast doppelt so viel wie das größte zivile Passagierflugzeug, der Airbus A380.

Eine Höhe von fast 84 Metern macht ihn zwar beeindruckend, jedoch nicht den höchsten Baum der Welt. Zusammen mit seinem Umfang von 31 Metern, beziehungsweise sogar einem Durchmesser von 33 Metern in der Krone, ist der General Sherman Tree jedoch der voluminöseste, weshalb er als größter Baum der Welt betitelt wird.

Der genaue Standpunkt ist allerdings nicht bekannt. Um einen großen Andrang an Besuchern und Besucherinnen zu verhindern und somit den Boden sowie den Baum zu schützen, bleibt der Standort geheim.

Der höchste Baum der Welt ist der Hyperion, ein Küstenmammutbaum ( Sequoia sempervirens ). Benannt nach dem Titanen Hyperion der griechischen Mythologie macht er seinem Namen alle Ehre. Mit fast 116 Metern ist er noch um einiges größer als die Freiheitsstatue in kompletter Größe.

Nicht einmal halb so groß, aber ebenso beeindruckend, ist der Árbol del Tule (spanisch für der Baum von Tule). Dabei handelt es sich um eine Mexikanische Sumpfzypresse - auch Montezuma-Zypresse oder Ahuehuete - in Santa Maria del Tule in Oaxaca, Mexiko.

Der Baum ist "nur" 42 Meter hoch, hat jedoch einen Umfang von 46 Metern und einen Durchmesser von über 14 Metern.

Möchte man den Baum umfassen, benötigt man eine Menschenkette mit etwa 45 Personen.

Aufgrund der Größe ist man davon ausgegangen, dass es sich um mehr als einen Baum handelt. Ein DNA-Test bewies jedoch, dass es tatsächlich nur ein Baum ist.