Ein Kilo vom teuersten Gewürz der Welt kostet mehr als eine normale Küche

Gewürze verfeinern jedes Gericht mit ihrem eigenen, unverwechselbaren Aroma, können unter Umständen aber richtig ins Geld gehen. Welches gilt als teuerstes Gewürz der Welt? Vielleicht steht es bereits in Deinem Gewürzregal.

Eine gerade einmal erbsengroße Chilischote hat den Safran vom Thron als teuerstes Gewürz der Welt gestoßen. Platz Eins in dieser Kategorie belegt aktuell die Aji Charapita Chili, eine Chilipflanze, die äußerst langsam wächst und zudem sehr empfindlich sein soll.

Bislang ist die Aji Charapita vor allem in Peru und ein paar benachbarten Ländern sowie unter echten Chili-Fans bekannt. Einen kommerziellen Anbau gibt es erst seit kurzer Zeit, und selbst dieser erfolgt nur in geringer Menge mühselig per Handarbeit.

Damit lässt sich schließlich auch der hohe Preis erklären. Für ein Kilogramm des Gewürzes soll man immerhin bis zu 24.000 Euro hinblättern müssen.

Die Chilischote wird hauptsächlich als Gewürz in Pulverform verwendet. Allerdings kann man die kleinen, gelben Kugeln auch frisch verarbeiten und seinen Gerichten, allen voran der typischen Salsa, damit einen fruchtigen Geschmack verleihen.