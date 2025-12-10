Doch nicht der Mont Blanc? Welcher ist der höchste Berg Europas?

Die Antwort auf die Frage nach dem höchsten Berg Europas ist nicht ganz eindeutig. Woran liegt das? TAG24 klärt auf.

Welcher der höchste Berg Europas ist, lässt sich nicht so schnell und einfach beantworten, wie viele vermuten. TAG24 klärt auf, ob sich Dein Schulwissen mit dem heutigen Stand der Dinge deckt.

Ist der Mont Blanc der höchste Berg Europas?

Ist der Mont Blanc wirklich der höchste Berg in Europa? © 123RF/stezac95 Auf der Grenze zwischen Frankreich und Italien liegt der Mont Blanc. Mit einer Höhe von 4805,59 Metern gilt er als höchster Berg in Frankreich und Italien sowie als höchster Berg der Alpen und des Europäischen Wirtschaftsraums. Aber macht ihn das auch zum höchsten Berg Europas? Nicht unbedingt: Denn es gibt eine andere Erhebung, die ebenfalls infrage kommt. Obwohl viele den Mont Blanc als europäischen Spitzenreiter kennen, gibt es noch einen Berg, der eine entscheidende Rolle spielt und den Titel für sich beanspruchen könnte. Erfahre im Folgenden, welcher es ist und warum es zu dieser Diskussion kommt.

Elbrus: Dieser Berg ist noch höher

Mit einer Höhe von 5642 Metern ist der Elbrus höher als der Mont Blanc und zudem fast doppelt so hoch wie der höchste Berg Deutschlands. Er befindet sich als höchster Berg Russlands im Süden des Landes, ungefähr elf Kilometer von der georgischen Grenze entfernt. Beim höchsten Gipfel des Kaukasus handelt es sich um einen stark vergletscherten Vulkan, der zwar seit 2000 Jahren ruht, aber noch nicht als erloschen gilt. Neben dem höheren Westgipfel hat der Elbrus außerdem einen 5621 Meter hohen Ostgipfel. Von den Hängen dieser Gipfel fließen 22 Gletscher ins Tal und bilden dabei eine Eisfläche von etwa 145 Quadratkilometern - das entspricht einer Größe von mehr als 20.000 Fußballfeldern.

Achtung: Verwechsle den Berg nicht mit dem Elburs (beziehungsweise Elbursgebirge) im nördlichen Iran.

Elbrus oder Mont Blanc: Debatte um den höchsten Berg Europas

Ob der Titel als höchster Berg Europas dem Mont Blanc oder dem Elbrus zusteht, ist aufgrund der Lage des Letzteren umstritten. Da es keine eindeutig definierte Grenze zwischen Europa und Asien gibt, ist nicht ganz klar, zu welchem Kontinent der Elbrus gehört. Während unter anderem der Bosporus als Grenze gilt, gibt es zum Osten die zwei folgenden Verständnisweisen. Kaukasus liegt ausschließlich in Asien Nach Philipp Johann von Strahlenberg gilt das Uralgebirge als östlichste Grenze Europas sowie die Manytschniederung zwischen dem Asowschen und Kaspischen Meer, womit der Kaukasus ausschließlich zu Asien gehört. Kaukasus gehört zu Europa Andererseits kann man Kontinente durch Gebirge trennen. Demnach gehören die Seiten der Gebirge jeweils dem Land, beziehungsweise dem Kontinent, in den das Wasser abfließt. Wo das Wasser vom Uralgebirge nach Osten oder nach Süden abfließt, gehört es zu Asien. Wo es nach Westen oder Norden fließt, zählt es zu Europa. Bergsteigerinnen und Bergsteiger - vor allem der Seven Summits (höchste Berge der sieben Kontinente) - richten sich hauptsächlich nach der letzten Definition der Grenzen, also nach den Wasserscheiden des Hauptkammes. Übrigens: Aufgrund weiterer hoher Gipfel des Kaukasus würde es der Mont Blanc so gerade mal ans Ende der Top Ten der höchsten Berge schaffen.

Tourismus auf dem Elbrus, dem höchsten Berg Europas

Am 22. Juli 1829 wurde der Ostgipfel erstmals bestiegen, der höhere Westgipfel 45 Jahre später am 26. Juli 1874. Heute erwartet der Prielbrussje-Nationalpark jährlich etwa 350.000 Besucher, von denen viele beispielsweise mit der Seilbahn von der Talstation ins Skigebiet fahren. Etwa jeder 20. Besucher plant dagegen, den Gipfel zu erklimmen. Technisch gesehen ist das nicht besonders schwer, setzt jedoch eine bestimmte körperliche Fitness voraus. Aufgrund von schlechter Vorbereitung und dem Unterschätzen dieser Leistung sterben dennoch jährlich etwa 15 bis 30 Menschen bei dem Versuch der Bergbesteigung.

Man kann auch den Elbrus als höchsten Berg in Europa betrachten. © 123RF/jacf5244