Cash Stuffing: Wie Du mit diesem Social Media Trend Geld sparen kannst

Um einen konkreten Einblick in die persönlichen finanziellen Verhältnisse zu bekommen, kann man verschiedene Methoden anwenden, allerdings gibt es eine Möglichkeit, die das eigene Budget hervorragend visualisiert: das Cash Stuffing. Die neue Art, Geld zu sparen und bewusster auszugeben erfreut sich sogar in den sozialen Medien großer Beliebtheit und hat dort schon viele Fans gefunden.

Finanzielle Stabilität bringt vielen Menschen ein Gefühl von Sicherheit. Dazu gehört auch der Überblick über das Geld, was man zur Verfügung hat. Der Alltagsstress und sonstige persönliche Umstände erschweren es allerdings manchmal, alles im Blick zu haben.

Mittlerweile gibt es viele Methoden, um eine Übersicht über die eigenen Einnahmen und Ausgaben zu erlangen. Cash Stuffing eignet sich aber hervorragend, wenn man sein Einkommen, wie beispielsweise Gehaltsauszahlung, Kindergeld und Unterhalt an verschiedenen Tagen des Monats erhält.

Tipp: Wenn Dir bloße Umschläge zu langweilig sind, gibt es mittlerweile auch extra dafür vorgesehene "Cash Stuffing Binder" bei denen Du alles, was Du zum Cash Stuffing brauchst, in einem Ringbuch hast.

Starte damit, Dir eine Liste zu machen, wofür Du jeden Monat Dein Geld ausgibst. Dazu können unter anderem Deine Lebensmitteleinkäufe, Drogeriebesuche, Shoppingtouren, essen gehen, Tanken fahren, Deine Hobbys oder auch Notfälle gehören. Für jede dieser Kategorien legst Du nun einen Umschlag an und beschriftest ihn.

Natürlich musst Du nicht Dein gesamtes Budget auf die verschiedenen Kategorien verteilen, wenn Du es nicht unbedingt benötigst. Das Geld, was übrig ist, kann für Deine Sparziele genutzt werden.

Du willst für den Urlaub oder ein neues Auto sparen? Dann lege Dir für diese Kategorien auch einen Umschlag an und bestimme, wie viel Du jeden Monat dafür hineinlegen möchtest, bis Dein zur Verfügung stehendes Geld komplett verteilt ist.

Ist Dein festgelegter Zeitraum vergangen, verschaffst Du Dir einen erneuten Überblick, wie viel Geld übrig geblieben ist. Anhand dessen kannst Du für den nächsten Zeitraum erneut bestimmen, wie viel Geld Du wieder in den Umschlag legst und kannst so vielleicht sogar etwas mehr Budget in die Kategorien Deiner Sparziele stecken.