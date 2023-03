Spartipps für Rentner: So bleibt mehr Geld von der Rente

Infrage würde beispielsweise eine Veränderung in der jeweiligen Wohnsituation kommen. Der Umzug in eine kleinere Wohnung oder sogar aufs Land kann sowohl Mietausgaben als auch Stromkosten senken. Hausbesitzer können wiederum darüber nachdenken, ob sie ungenutzte Räume vermieten möchten. Sowohl bei einem Umzug als auch bei der Untervermietung müssen natürlich immer auch die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden.

Rentner erhalten mit dem Begrüßungsschreiben vom Renten Service ihren Rentenausweis, mit dem sie ihren Status als Rentenbezieher nachweisen und so die Sparvorteile in Anspruch nehmen können.

Das stimmt so nicht ganz! Denn genauso wie es beispielsweise für junge Kinder, Auszubildende und Studenten hier und da Vergünstigungen gibt, können durchaus auch Senioren von so manchen Rabatten insbesondere bei kulturellen Veranstaltungen profitieren.

Oftmals sind Rentner von der Zeit her deutlich flexibler, als sie es während ihres Berufslebens waren. So können sie auch beim Reisen sparen, indem sie sich taktisch verhalten.

Während Familien mit schulpflichtigen Kindern in den Hauptreisezeiten bzw. Ferien in den Urlaub fahren und dabei meist hohe Preise in Kauf nehmen müssen, können Rentner in der Nebensaison Urlaub machen und profitieren von zum Teil deutlich günstigeren Angeboten.