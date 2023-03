Geld sparen beim Duschen: So sparst du Wasser und Energie

Die allmorgendliche Dusche umfasst wenige Minuten am Tag, die so normal sind, dass wir darüber gar nicht mehr nachdenken. Wenn wir das regelmäßig täten, wäre uns wahrscheinlich eher bewusst, wie viel Wasser und Energie wir in dieser kurzen Zeit eigentlich verbrauchen, aber auch wie viel Geld wir beim Duschen tatsächlich sparen können.

Dafür nimmt man sich einfach einen größeren Eimer und misst, wie viel Wasser sich innerhalb einer halben Minute ansammelt. Füllt sich in dieser Zeit ein ganzer Fünf-Liter-Eimer, weiß man, dass die Dusche zehn Liter pro Minute verbraucht. In diesem Fall würde sich ein Sparduschkopf anbieten. Bei einem Verbrauch von sechs bis neun Liter pro Minute ist eine Neuanschaffung nicht notwendig, da man wahrscheinlich schon einen Sparduschkopf benutzt.

Wo viel verbraucht wird, kann auch viel gespart werden. Gerade Familien oder Mehrpersonenhaushalte können im Jahr mehrere Hundert Euro sparen. Die Menge der dargelegten Spar-Optionen zeigt, dass es selbst für eingefleischte Kaltduscher noch möglich ist, Geld beim Duschen zu sparen.

Wer sich keine Hilfsmittel zulegen oder sich nicht an radikale Veränderungen gewöhnen möchte, kann sich allerdings immer an die Faustregel halten, nur so lange und so warm zu duschen, wie tatsächlich notwendig.